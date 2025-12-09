대통령실 "독도는 명백한 우리 영토"

다카이치 "'다케시마'는 日 영토" 정면 반박

대통령실은 9일 다카이치 사나에 일본 총리가 독도를 자국 영토라고 주장한 것과 관련해 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토이며 독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지 않는다"고 밝혔다.

그러면서 "독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장에 대해서도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

독도 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대통령실이 이재명 대통령 취임 후 양국이 대립하는 현안에 관해 강한 입장을 내놓은 것은 이번이 사실상 처음이다.

다카이치 총리는 이날 일본 중의원 예산위원회에서 자민당 의원의 질의에 답하는 과정에서 "다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰볼 때도 국제법상으로도 명백히 우리나라(일본)의 고유 영토"라고 발언했다.

이를 두고 외교가에서는 이 대통령 취임 후 양국이 이어가고 있는 협력 기조에 부담이 될 수 있다는 분석이 제기됐다.

대통령실은 이 대통령이 다음 달 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현 나라시를 방문해 정상회담을 하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>