한성쇼케이스, ‘2025 대한민국 산업대상’ 냉장·냉동 쇼케이스 솔루션 부문 1위 수상

차별화된 냉각 기술과 고객 맞춤형 디자인으로 상업용 냉장 설비 시장 선도

꽃냉장고·정육쇼케이스 등 특화 제품 라인업 호평, 고객 만족도 최고점 기록

상업용 냉장·냉동 설비 전문 기업 한성쇼케이스가 '2025 대한민국 산업대상'에서 쇼케이스냉장고 솔루션 부문 1위를 수상하며, 업계 최고의 자리를 굳건히 했다고 밝혔다.

산업통상자원부가 후원하고 한국산업브랜드협회가 주관하는 '대한민국 산업대상'은 한 해 동안 혁신적인 기술과 탁월한 서비스로 해당 산업의 발전을 이끈 최우수 기업을 선정하는 권위 있는 상이다. 한성쇼케이스는 기술 혁신성, 제품 내구도, 디자인 우수성, 사후 관리(A/S) 시스템 등 종합 평가에서 최고점을 받으며, 치열한 경쟁을 뚫고 올해의 대상 수상 기업으로 선정되는 영예를 안았다.

이번 심사에서 한성쇼케이스는 단순한 보관 기능을 넘어 매장의 매출 증대와 직결되는 '디스플레이 솔루션'으로서의 냉장쇼케이스를 완성했다는 평가를 받았다. 심사위원단은 "한성쇼케이스는 급변하는 유통 환경과 소상공인의 니즈를 정확히 파악해 에너지 효율은 높이고 식자재의 신선도는 극대화하는 독자적인 쿨링 시스템을 구축했다"며 선정 이유를 밝혔다.

특히 업계의 주목을 받은 것은 한성쇼케이스만의 특화된 '냉장고쇼케이스' 라인업이다. 일반적인 기성품의 한계를 넘어, 각 업종별 특성에 최적화된 온·습도 제어 기술을 탑재한 것이 주효했다. 이는 최근 카페, 정육점, 꽃집, 반찬가게 등 다양한 창업 시장에서 한성쇼케이스의 점유율이 급상승하고 있는 배경이기도 하다.

한성쇼케이스가 1위를 차지할 수 있었던 핵심 원동력은 바로 폭넓은 제품 스펙트럼이다. 이번 시상식에서는 주력 제품군인 ▲꽃냉장고 ▲정육쇼케이스 ▲제과쇼케이스(케익쇼케이스) ▲반찬쇼케이스 등의 우수성이 집중 조명되었다. 한성쇼케이스의 꽃냉장고는 미세한 온도 편차를 제어하고 최적의 습도를 유지해, 꽃잎의 마름 현상을 방지하고 생화의 싱싱함을 오래 유지시킨다는 점에서 높은 점수를 받았다. 투명도가 높은 특수 유리를 적용해 꽃 본연의 색감을 왜곡 없이 전달하는 디스플레이 효과 또한 심사위원들의 호평을 이끌어냈다.

'정육쇼케이스' 역시 한성쇼케이스의 기술력이 집약된 분야다. 강력한 냉기 순환 시스템과 육류 전용 LED 조명을 결합해 고기의 선도를 유지함은 물론 가장 먹음직스러운 붉은 빛을 연출하는 정육쇼케이스를 선보였다. 이는 소비자의 구매 욕구를 자극해 정육점 매출 상승에 기여한다는 실질적인 고객 후기로도 증명되었다.

'케익쇼케이스'와 '제과쇼케이스' 부문에서도 높은 경쟁력을 보였다. 결로 방지 기술(No-Dew System)을 적용해 매장 내부 습도가 높은 날에도 쇼케이스 유리에 김이 서리는 것을 방지, 고객이 언제나 깨끗한 시야로 디저트를 고를 수 있게 했다. 또한, 매장 인테리어에 맞춰 사각형, 곡선형 등 다양한 디자인의 제과쇼케이스를 맞춤 제작할 수 있다는 점이 카페 점주들에게 큰 지지를 받았다. 1인 가구 증가로 성장세인 반찬 시장을 겨냥한 '반찬쇼케이스' 또한 위생과 편의성을 동시에 잡았다는 평가다. 스테인리스 소재를 사용해 내구성과 위생을 강화했으며, 고객이 직접 반찬을 꺼내기 쉬운 오픈형부터 보관성이 뛰어난 도어형까지 다양한 형태의 반찬쇼케이스를 제공해 공간 효율성을 극대화했다.

또한, 상업용 냉장고쇼케이스는 고장 시 영업에 치명적인 손실을 줄 수 있는 만큼 신속한 사후 관리가 필수적이다. 한성쇼케이스는 서울 및 수도권을 포함해 전국 주요 거점에 직영 서비스 센터와 협력 네트워크를 구축, 24시간 접수 및 긴급 출동 시스템을 운영하고 있다. 이번 대상 심사에서도 이러한 전국 단위의 촘촘한 A/S 인프라가 고객 만족도 지수를 견인하는 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌다.

한성쇼케이스는 이번 수상을 기점으로 친환경 경영에도 박차를 가할 예정이다. 전 세계적인 탄소 중립 흐름에 발맞춰 오존층 파괴 지수가 낮은 친환경 냉매를 선제적으로 도입하고, 전력 소비를 획기적으로 줄인 고효율 인버터 콤프레셔 장착 모델을 확대하고 있다.

한성쇼케이스 대표는 수상 소감에서 "이번 2025 국가서비스 대상 1위 수상은 현장에서 고객의 목소리에 귀 기울이며, 더 나은 쇼케이스냉장고를 만들기 위해 연구해 온 임직원들의 땀방울이 만들어낸 결실"이라며, "앞으로도 꽃냉장고, 정육쇼케이스, 제과쇼케이스 등 각 분야별 전문성을 더욱 강화하고, AI(인공지능) 기반의 온도 제어 시스템 등 혁신 기술을 접목하여 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 인정받는 대한민국 대표 냉장쇼케이스 브랜드가 되겠다"는 당찬 포부를 밝혔다.

한성쇼케이스는 이번 수상을 기념하여 예비 창업자들을 위한 특별 프로모션을 진행할 계획이며, 자세한 내용은 한성쇼케이스 공식 홈페이지 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





