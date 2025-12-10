외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'

이달 들어 코스피가 4100선을 회복하고 코스닥도 930선에 올라서는 등 증시가 조정 국면에서 점차 벗어나고 있는 가운데 외국인과 기관은 코스피 상승에, 개인은 코스닥 상승에 베팅하고 있는 것으로 나타났다.

10일 한국거래소에 따르면 이달 들어 외국인과 기관은 코스피 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 사들이며 코스피의 향후 상승에 베팅하는 모습을 보였다. 외국인은 이달 KODEX 레버리지 KODEX 레버리지 122630 | 코스피 증권정보 현재가 44,625 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,135 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 "저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'美 파월 발언에도 레버리지 올라탄 개미들[ETF 투자시계]돌아온 건 외국인인데…상승 베팅한 건 기관 전 종목 시세 보기 close 를 159억2246만원 순매수하며 두 번째로 많이 사들였다. 이와 함께 순매수 상위 종목에 TIGER 레버리지 TIGER 레버리지 123320 | 코스피 증권정보 현재가 44,635 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,940 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 "저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'ETF=TIGER?.. 5%p 차이 '벽' 깨졌다TIGER 레버리지, 인버스 ETF 보수 더 낮췄다 전 종목 시세 보기 close (79억2558만원)도 포함됐다. 레버리지 ETF는 기초지수 상승 시 두 배의 수익을 얻을 수 있다.

기관도 KODEX 레버리지를 3494억원 순매수해 역시 두 번째로 많이 담았다. 이밖에 KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 58,705 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,020 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 국내 ETF 순자산총액 150조 돌파"저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'[ETF 투자시계]돌아온 건 외국인인데…상승 베팅한 건 기관 전 종목 시세 보기 close (1388억8535만원), TIGER 200 TIGER 200 102110 | 코스피 증권정보 현재가 58,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,065 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 "저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'7월 '반등' vs '하락' 동시 베팅…승자는 '상승론자'국내 ETF 순자산 70조원 돌파…거래대금 미국·일본 이어 3위 전 종목 시세 보기 close (21억6281만원)도 순매수 상위 목록에 올려 코스피 추가 상승 전망에 힘을 실었다.

반면 개인은 코스피보다는 코스닥의 상승에 베팅하는 모습을 보였다. 개인은 KODEX 200선물인버스2X KODEX 200선물인버스2X 252670 | 코스피 증권정보 현재가 669 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 661 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 지수 하락에 베팅하는 투자자들증시 변동성 확대에 인버스로 몰려간 투자자들7월 '반등' vs '하락' 동시 베팅…승자는 '상승론자' 전 종목 시세 보기 close (1856억1515만원)를 두 번째로 많이 순매수했다. 곱버스(곱하기+인버스)로 불리는 이 ETF는 코스피200 선물지수를 역으로 두 배 추종하는 상품으로, 코스피200지수 하락 시 두 배의 이익을 거둘 수 있다. 이와 함께 KODEX 인버스 KODEX 인버스 114800 | 코스피 증권정보 현재가 2,530 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,515 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 ETF 투자자, 한국 '숏' 베팅"저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고'지수 하락에 베팅하는 투자자들 전 종목 시세 보기 close 도 379억8951만원 순매수했다.

또한 개인은 KODEX 코스닥150레버리지 KODEX 코스닥150레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 12,290 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,255 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 [실전재테크]혼돈의 4월…부자들은 어디에 투자했나 美 파월 발언에도 레버리지 올라탄 개미들[ETF 투자시계]돌아온 건 외국인인데…상승 베팅한 건 기관 전 종목 시세 보기 close (1782억4087만원), KODEX 코스닥150 KODEX 코스닥150 229200 | 코스피 증권정보 현재가 15,965 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,950 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 7월 '반등' vs '하락' 동시 베팅…승자는 '상승론자'[ETF 투자시계]돌아온 건 외국인인데…상승 베팅한 건 기관지수 기지개 켜자 수익률 반응하는 인덱스 펀드 전 종목 시세 보기 close (698억9465만원)을 사들였다. KODEX 코스닥150은 코스닥 대표 기업 150개 종목으로 구성된 코스닥150 지수를 추종하는 ETF이며 KODEX 코스닥150레버리지는 코스닥150 지수 일간 수익률의 두 배를 추종하는 ETF다. 삼성자산운용에 따르면 KODEX 코스닥150 개인 순매수는 지난 1일 하루에만 503억원을 기록했다. 정부의 코스닥 시장 활성화 대책에 대한 기대감이 개인들의 매수세가 코스닥 ETF에 몰리는 요인으로 풀이된다. 이대환 삼성자산운용 매니저는 "코스닥 활성화 정책 기대와 바이오 종목 위주로 성장이 이어질 것이란 전망으로 올해 코스피 대비 저평가돼 있던 코스닥에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다"고 분석했다.

이밖에 외국인은 반도체 관련 ETF를 많이 사들였다. 외국인은 이달 KODEX AI반도체 KODEX AI반도체 395160 | 코스피 증권정보 현재가 17,145 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,260 2025.12.10 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 close 를 182억2953만원 순매수해 가장 많이 담았다. 이밖에 TIGER 반도체 TIGER 반도체 091230 | 코스피 증권정보 현재가 60,365 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,970 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체'하락 예상한 기관 VS 상승에 베팅한 외국인…승자는? 전 종목 시세 보기 close 도 70억2052만원 순매수했다. 반도체주가 우호적인 업황에 내년까지 실적 성장세가 지속될 것으로 전망되면서 외국인의 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 노근창 현대차증권 리서치센터장은 "AI 데이터센터 과잉투자와 중복투자 우려와 관련된 AI 버블론은 마치 2000년 IT 버블 때 네트워크 장비 업종을 연상시키지만 아직은 그와 같은 고민을 하기에는 너무 이른 시점"이라며 "내년 2분기까지 고객사들의 재고 축적에 따른 제품 가격 상승이 이어질 것이라는 점에서 한국 메모리 업체들의 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)도 지속될 것"이라고 내다봤다.

개인은 미국 시장에 투자하는 ETF를 많이 사들이고 있는 것으로 나타났다. 이달 개인이 가장 많이 사들인 ETF는 TIGER 미국S&P500으로, 1875억8644만원을 순매수했다. 이밖에 KODEX 미국S&P500(946억3109만원), KODEX 미국나스닥100 KODEX 미국나스닥100 379810 | 코스피 증권정보 현재가 25,095 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,150 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 美 펀드에 올들어 5조원 몰렸다…美 주식 보관액도 역대 최대"내 미국 주식 어떻게 할까요?" [Q&A] 전 종목 시세 보기 close (600억3465만원), TIGER 미국나스닥100 TIGER 미국나스닥100 133690 | 코스피 증권정보 현재가 167,315 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 167,650 2025.12.10 개장전(20분지연) 관련기사 美 펀드에 올들어 5조원 몰렸다…美 주식 보관액도 역대 최대국내 ETF 순자산총액 150조 돌파'-16.3%' 파란 나라를 보았다…내 ETF에서 전 종목 시세 보기 close (434억6083만원) 등을 사들였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



