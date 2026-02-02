삼성운용 'KODEX ETF', 개인투자자 점유율 1위

국내 ETF 개인 순자산 중 39% 차지

연초 이후 국내 주식시장의 상승세가 해외 주식시장을 압도하는 가운데 개인 투자자들이 삼성자산운용의 'KODEX ETF'를 통해 국내 증시 상승에 투자하고 있는 것으로 나타났다.

삼성자산운용은 개인투자자들이 보유한 ETF 중 KODEX가 점유율 1위를 차지했다고 2일 밝혔다. 국내 ETF 전체 개인 순자산(보유금액) 가운데 39%의 비중을 차지하며, 50개월 만에 ETF 개인 순자산 1위에 다시 올라섰다.

ETF 개인 보유 순자산 1위는 지난해부터 개인투자자들의 꾸준한 선택을 받아온 결과다. 삼성자산운용은 2025년 연간 개인 순매수 1위를 기록했으며, 2026년에도 1위를 이어가고 있다.

삼성자산운용은 지난해 연금투자 수요 영향으로 국내 대표지수형(3조3000억원)과 해외 대표지수형(4조2000억원)의 개인 순자산 증가가 주효했던 것으로 설명했다. 지난해 개인 보유 순자산 증가 상위 10개 상품 가운데 4개가 KODEX 상품이었다. 국내 증시 국가대표인 KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 75,330 전일대비 1,975 등락률 -2.55% 거래량 6,782,186 전일가 77,305 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'국내 ETF 순자산총액 150조 돌파"저가매수".. 시총 대비 펀드 비중 연내 '최고' 전 종목 시세 보기 close (2조4000억원)에 대한 개인 투자자들의 선호가 두드러진 가운데 KODEX 미국S&P500(2조1000억원), KODEX 미국나스닥100 KODEX 미국나스닥100 379810 | 코스피 증권정보 현재가 24,500 전일대비 5 등락률 +0.02% 거래량 1,865,931 전일가 24,495 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'美 펀드에 올들어 5조원 몰렸다…美 주식 보관액도 역대 최대"내 미국 주식 어떻게 할까요?" [Q&A] 전 종목 시세 보기 close (1조9000억원)도 개인 순자산 증가에 기여했다. 특히, 월배당 수요를 충족시킨 KODEX 200타겟위클리커버드콜 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | 코스피 증권정보 현재가 16,370 전일대비 375 등락률 -2.24% 거래량 4,452,081 전일가 16,745 2026.02.02 10:25 기준 전 종목 시세 보기 close 의 순자산은 1조6000억원 증가하며 이 상품은 커버드콜 ETF 중 유일하게 개인 보유 순자산 증가 톱 10에 이름을 올렸다.

올해 들어서도 ETF 시장 거래대금이 일평균 14조4000억원으로 늘어나며 증시가 활황을 보이는 가운데 삼성자산운용의 KODEX ETF의 일평균 거래대금은 8조4000억원을 기록했다. KODEX 200, KODEX 코스닥150 KODEX 코스닥150 229200 | 코스피 증권정보 현재가 19,725 전일대비 775 등락률 -3.78% 거래량 40,302,153 전일가 20,500 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 '천스닥' 시대에 코스닥 ETF 수익률↑…개미들 몰렸다삼성운용, KODEX 코스닥150 개인 순매수 역대 최대외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥' 전 종목 시세 보기 close 의 일평균 거래대금은 각각 1조원, 7649억원으로 국내 증시 대표 상품으로서 입지를 다졌다. 1월 투자자들의 사랑을 받은 국내 대표지수형(4조9000억원), 국내 파생형(3조7000억원)이 개인 보유 순자산의 증가를 이끌었다. 특히 코스닥 지수의 상승세가 두드러지며 연초 이후 KODEX 코스닥150과 KODEX 코스닥150레버리지 KODEX 코스닥150레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 18,305 전일대비 1,415 등락률 -7.18% 거래량 67,309,764 전일가 19,720 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 '천스닥' 시대에 코스닥 ETF 수익률↑…개미들 몰렸다외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥'[실전재테크]혼돈의 4월…부자들은 어디에 투자했나 전 종목 시세 보기 close 는 각각 2조7000억원, 1조4000억원의 개인 순매수가 유입되며 2026년 개인 보유 순자산 증가 1, 2위를 거머쥐었다.

아울러 안전자산에 대한 선호심리와 산업수요 확대로 은 가격이 사상 최고치를 경신하며, 은에만 집중 투자하는 KODEX 은선물(H) KODEX 은선물(H) 144600 | 코스피 증권정보 현재가 14,170 전일대비 4,330 등락률 -23.41% 거래량 25,253,777 전일가 18,500 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 '워시 쇼크' 은ETN 50% 급락…당분간 숨고르기 전망 삼성운용, KODEX 은선물(H) 올들어 수익률 50.5%…ETF 전체 1위"언제까지 오르는지 금·은값 덕 좀 보자"… ETF·ETN '들썩'[재테크 풍향계] 전 종목 시세 보기 close ETF가 개인 보유 순자산 증가 4위를 기록했다. KODEX 은선물(H) ETF에는 8151억원의 개인 순매수가 유입돼 금보다 은에 대한 개인 투자자들 더 높은 선호 현상이 나타났다.

삼성자산운용은 빠르게 변화하는 투자자들의 투자 수요를 충족시키기 위해 다양한 상품들을 제공하며, 적재적소에 마케팅 전략을 배치한 것도 개인 보유 순자산 증가에 기여한 것으로 설명했다. 삼성자산운용은 KODEX 200타겟위클리커버드콜에 대한 선호에 힘입어, KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 | 코스피 증권정보 현재가 12,800 전일대비 140 등락률 +1.11% 거래량 864,077 전일가 12,660 2026.02.02 10:25 기준 관련기사 [실전 재태크] 월배당 ETF, 매달 받는 현금?…배당소득세·보수 따져라삼성자산운용, 'DIVO ETF' 한국판 출시 전 종목 시세 보기 close , KODEX 미국성장커버드콜액티브 KODEX 미국성장커버드콜액티브 0144L0 | 코스피 증권정보 현재가 9,640 전일대비 50 등락률 +0.52% 거래량 341,028 전일가 9,590 2026.02.02 10:25 기준 전 종목 시세 보기 close 을 출시하며 커버드콜 상품 라인업을 다양화했고, '연금,KODEX하다', '배당맛집', '국장맛집' 등 투자 환경 변화에 대해 선제적인 마케팅을 더했다.

삼성자산운용의 ETF 전체 순자산은 지난달 30일 기준 137조8000억원에 달한다. 지난해 업계 최초 ETF 100조원을 달성하고, 280개월 연속 기관투자자 점유율 1위를 유지해 온 삼성자산운용이 개인투자자들의 사랑을 가장 많이 받는 ETF로 거듭나고 있다는 평가다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "삼성 KODEX ETF가 대한민국 개인투자자들과 함께 꿈의 오천피를 넘어서고, 마의 천스닥을 탈환한 점에 대해 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로 KODEX ETF만으로도 성공 투자하실 수 있도록 혁신 신상품을 제때, 끊임없이 공급하겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



