삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파

삼성자산운용은 KODEX 반도체 KODEX 반도체 091160 | 코스피 증권정보 현재가 87,910 전일대비 660 등락률 -0.75% 거래량 773,931 전일가 88,570 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 삼성운용, 올해 증시 견인 '대·반·전' 9개 ETF 평균 수익률 32% 하락 예상한 기관 VS 상승에 베팅한 외국인…승자는? 전 종목 시세 보기 close 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 3조원을 돌파했다고 10일 밝혔다. 지난해 말 기준 순자산 1조7135억원에서 약 95.6% 증가해 3조3521억원을 기록했다.

KODEX 반도체는 2006년 상장된 한국을 대표하는 반도체 ETF다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 166,900 전일대비 500 등락률 +0.30% 거래량 5,183,253 전일가 166,400 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 888,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 1,109,244 전일가 887,000 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close 를 49.1% 이상 편입해 국내 반도체 대표주의 주가 흐름을 적극적으로 반영한다. 또한 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 196,700 전일대비 1,100 등락률 -0.56% 거래량 281,063 전일가 197,800 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파한미반도체, 2025년 창사 최대 매출 달성투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능 전 종목 시세 보기 close , 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 97,100 전일대비 1,900 등락률 -1.92% 거래량 131,165 전일가 99,000 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close 등 반도체 핵심 소부장(소재·부품·장비) 기업들까지 편입, 한국 반도체 산업 전반에 걸쳐 분산 투자한다. 투자자들이 개별 종목 투자의 리스크를 줄이고 산업 성장의 수혜를 포괄적으로 누릴 수 있도록 설계한 것이다.

KODEX 반도체의 최근 순자산 급증은 연초 이후 44.1%라는 높은 수익률 덕분이다. 수익 성과에 힘입어 이 ETF의 연초 이후 개인 순매수는 2286억원에 육박했다. 최근 1개월, 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 27.9%, 54.9%, 139.5%, 169.8%로 장단기 수익률에서 모두 우수한 성과를 보였다.

KODEX 반도체를 포함해 KODEX의 반도체 ETF 4종 모두 연초 이후로 개인 순매수가 꾸준히 몰리고 있다. 삼성자산운용은 ▲KODEX 반도체 ▲ KODEX 반도체레버리지 KODEX 반도체레버리지 494310 | 코스피 증권정보 현재가 57,425 전일대비 705 등락률 -1.21% 거래량 986,500 전일가 58,130 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세" 전 종목 시세 보기 close ▲ KODEX AI반도체 KODEX AI반도체 395160 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 240 등락률 -0.97% 거래량 657,360 전일가 24,640 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 삼성운용, 올해 증시 견인 '대·반·전' 9개 ETF 평균 수익률 32% 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥' 전 종목 시세 보기 close ▲ KODEX AI반도체핵심장비 KODEX AI반도체핵심장비 471990 | 코스피 증권정보 현재가 20,240 전일대비 270 등락률 -1.32% 거래량 173,785 전일가 20,510 2026.02.10 09:19 기준 관련기사 바이오·조선 ETF 뜨고 AI 지고 전 종목 시세 보기 close 등 총 4개의 국내 반도체 ETF 라인업으로 투자자들의 투자 성향 및 전략별로 ETF를 선택할 수 있도록 했다. 연초 이후 이들 반도체 4종의 개인 순매수 총합은 4660억원에 이른다.

KODEX 반도체레버리지는 KRX 반도체 지수의 일간수익률의 2배를 추종하는 ETF다. 최근 반도체 섹터의 큰 변동성에 투자하고자 하는 투자자들이 증가하면서 연초 이후 개인 순매수가 1030억원을 기록, 전체 레버리지 ETF 중 개인 순매수 4위를 차지했다. 이 ETF의 연초 이후 수익률은 96.3%에 달한다.

KODEX AI반도체는 반도체 섹터 중에서도 고대역폭메모리(HBM)과 같이 인공지능(AI) 반도체에 특화된 종목에만 집중 투자할 수 있는 ETF다. 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 20% 이상 투자하면서 나머지 AI밸류체인에 있는 기업들에 투자한다. 연초 이후 수익률은 38.2%를 기록했다.

KODEX AI반도체핵심장비는 반도체 산업 성장의 최대 수혜주로 꼽히는 국내 반도체 장비 기업을 선별해 투자하는 ETF다. 다른 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 높은 비중으로 포함하고 있는 반면, 이 ETF는 두 종목을 제외한 반도체 장비 종목에 집중투자 할 수 있는 장점이 있다. 연초 이후 수익률은 33.2%에 달한다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "연초 이후 삼성전자와 SK하이닉스는 신고가를 경신하며 반도체 섹터 전반의 상승을 이끌고 있으며 투자자들은 ETF를 통해 반도체 섹터의 성장에 효율적으로 참여하고 있다"며 "다양한 반도체 ETF를 통해 투자전략 및 투자 성향에 따라 전략적으로 ETF를 선택할 수 있다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>