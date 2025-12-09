본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부시, 주거취약계층에 맞춤형 집수리 서비스 제공

이종구기자

입력2025.12.09 13:39

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 대한주택건설협회 경기도회 관계자들과 함께 'G-하우징 집수리 지원사업'으로 집수리를 마친 민락동 대상 가구를 방문했다.

김동근 시장이 지난 8일 ‘G-하우징 집수리 지원사업’ 대상 가구를 방문해 내부를 둘러보고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 8일 ‘G-하우징 집수리 지원사업’ 대상 가구를 방문해 내부를 둘러보고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 집수리 지원을 받은 수혜자는 "집이 오래된 장판과 벽지로 지저분했는데, 깨끗하게 수리돼 생활환경이 좋아졌다며" 감사의 뜻을 전했다.


'G-하우징 집수리 지원사업'은 2023년 6월 시와 대한주택건설협회 경기도회가 '주거취약계층 주거안정 및 지역건설사업 활성화'를 위해 체결한 업무협약에 따라 추진되고 있다.

시와 대한주택건설협회 경기도회는 2024년 사업을 시작으로 복지 사각지대의 주거 취약 가구를 적극 발굴해 최종 5가구에 ▲도배·장판 교체 ▲싱크대 설치 ▲화장실 보수 등 맞춤형 집수리 서비스를 무상으로 제공했다.


김동근 시장은 "어려운 이웃에게 쾌적한 주거환경을 제공한 대한주택건설협회경기도회에 감사드린다"며 "앞으로도 복지 사각지대에 놓인 소외계층의 주거환경 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

비오는 새벽 천천히 달리던 운전자…코앞서 쓰러진 행인 치어 사망, 법원 판단은?

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

이창용 "잠재성장률, 2040년 0%대 추락 우려…생산성 높은 부분에 자원 재배분해야"

새로운 이슈 보기