의정부시, 주거취약계층에 맞춤형 집수리 서비스 제공

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 대한주택건설협회 경기도회 관계자들과 함께 'G-하우징 집수리 지원사업'으로 집수리를 마친 민락동 대상 가구를 방문했다.

김동근 시장이 지난 8일 'G-하우징 집수리 지원사업' 대상 가구를 방문해 내부를 둘러보고 있다. 의정부시 제공

이날 집수리 지원을 받은 수혜자는 "집이 오래된 장판과 벽지로 지저분했는데, 깨끗하게 수리돼 생활환경이 좋아졌다며" 감사의 뜻을 전했다.

'G-하우징 집수리 지원사업'은 2023년 6월 시와 대한주택건설협회 경기도회가 '주거취약계층 주거안정 및 지역건설사업 활성화'를 위해 체결한 업무협약에 따라 추진되고 있다.

시와 대한주택건설협회 경기도회는 2024년 사업을 시작으로 복지 사각지대의 주거 취약 가구를 적극 발굴해 최종 5가구에 ▲도배·장판 교체 ▲싱크대 설치 ▲화장실 보수 등 맞춤형 집수리 서비스를 무상으로 제공했다.

김동근 시장은 "어려운 이웃에게 쾌적한 주거환경을 제공한 대한주택건설협회경기도회에 감사드린다"며 "앞으로도 복지 사각지대에 놓인 소외계층의 주거환경 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



