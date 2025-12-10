본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

중앙대, 탈플라스틱 특성화대학원 선정

이은서기자

입력2025.12.10 10:33

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5년간 66억 지원…친환경 연구 강화

중앙대학교가 기후에너지환경부 지원·한국환경산업기술원 주관의 '환경분야(탈플라스틱) 특성화 대학원 지원사업'에 최종 선정됐다.

중앙대 전경. 중앙대학교

중앙대 전경. 중앙대학교

AD
원본보기 아이콘

중앙대는 이번 달부터 2030년 12월까지 5년간 국비 등을 포함해 총 66억원을 지원받아 탈플라스틱 분야 전문인력 양성에 나선다.


환경분야 특성화 대학원 지원사업은 녹색산업의 혁신성장을 견인할 녹색 융합기술 인재를 양성하기 위한 국가공모사업이다.

중앙대는 화학공학부, 첨단소재공학과, 지능형에너지산업융합학과 교원이 참여하는 사업단을 중심으로 금오공과대학과 연계해 학제간 탈플라스틱 교육·연구 체계를 마련했다.


대학 측은 산업계 수요에 맞춘 실무 중심의 교육과정과 연구인프라를 통해 글로벌 탈플라스틱 환경산업을 선도할 전문 인력 양성 플랫폼을 구축했다고 설명했다.


김주헌 사업단장(화학공학과·지능형에너지산업융합학과 교수)은 "5년간 지속적 지원을 바탕으로 창의적이고 융합적인 탈플라스틱 전문인력을 양성하겠다"며 "글로벌 환경·석유화학 기업과 협력을 강화해 현장 실무형 교육과정 개발을 중점 추진할 것"이라고 말했다.

환경분야(탈플라스틱) 특성화 대학원 지원사업 이미지. 중앙대학교

환경분야(탈플라스틱) 특성화 대학원 지원사업 이미지. 중앙대학교

원본보기 아이콘

향후 중앙대는 교육과정 운영과 함께 산학협력 확대, 현장실습과 기업 연계형 연구과제 수행 등을 통해 취업연계성과 산업적 파급효과를 높인다는 계획이다.

이번 선정은 대학의 교과·연구 역량과 외부 협력망을 결집해 탈플라스틱 분야 전문인력 공급을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기