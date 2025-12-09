삼성운용 '당신의 은퇴생활을 바꿔줄 연금 Q&A 웹세미나' 개최

연말이 다가오며 연금 투자에 대한 개인 투자자의 관심이 뜨겁다. 연금 제도를 활용해 이른 은퇴를 준비하려는 투자자들이 늘어나고 있다. 12월은 연말정산에 대비하는 마지막 기회가 될 수 있어 충분한 준비가 필요한 시점이기도 하다.

삼성자산운용은 연금 투자에 필요한 다양한 정보와 연금 투자 노하우를 안내하기 위해 '당신의 은퇴 생활을 바꿔줄 연금 Q&A'를 주제로 웹세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

KODEX ETF 유튜브 채널에서 진행하는 웹세미나는 ▲연금계좌의 종류와 세제 혜택 설명 등 주요 연금제도 핵심요약 ▲투자자에게 도움이 되는 꿀팁 소개 ▲연금 투자하며 고민했던 질문(Q&A) 등 연금 투자자가 궁금해할 만한 내용으로 구성된다.

삼성자산운용 연금 Q&A 웹세미나는 복잡한 연금 관련 제도를 쉽게 설명해 투자자에게 실질적인 도움을 제공하는 것을 목표로 한다. 연금제도를 실생활 사례를 중심으로 제시해 이해를 돕고, 개인 투자자가 KODEX ETF를 활용해 효과적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공할 예정이다.

웹세미나는 연금 투자와 관련된 다양한 '투자 꿀팁'뿐만 아니라 풍성한 경품도 제공한다. 웹세미나 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료하면 이벤트에 참여할 수 있다. 설문조사에 참여한 시청자 중 추첨을 통해 배달의 민족과 스타벅스 쿠폰 등을 준비했다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "근심 걱정 없는 평안한 은퇴생활 준비는 연금제도에 대한 충분한 이해에서부터 시작한다"며 "가능한 빠르게 시작해야 투자 복리효과를 충분히 누릴 수 있다"고 설명했다. 이어 "KODEX ETF는 우리나라 연금투자의 저변을 확대하고 개인 투자자들이 장기적으로 안정적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하겠다"라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



