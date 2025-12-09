삼성증권 "DC형 퇴직연금 가입하시면 커피 쿠폰 드려요"

삼성증권이 '웰컴 퇴직연금 DC이벤트(2025년 시즌3)' 이벤트를 이달 31일까지 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 기간 내 삼성증권에서 퇴직연금 DC형 계좌를 신규 개설한 고객을 대상으로 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트다. 조건 충족 후 이벤트 신청을 한 고객 전원에게 지급된다.

상품 지급은 DC계좌 개설 완료 시기에 따라 분할 지급된다. 이벤트 기간 내 개설 완료 시 2026년 1월 말 지급한다. 이벤트 기간 내 전환신청 후 1월 말까지 개설 완료 시 2월 말 지급될 예정이다.

삼성증권 관계자는 "삼성증권은 퇴직연금 DC형 가입자들이 계좌를 효율적으로 운용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다"며 "앞으로도 연금 고객 경험을 높이기 위한 서비스를 꾸준히 이어나갈 것"이라고 말했다.

더불어 삼성증권은 퇴직연금 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다. 연금고객의 자산관리를 밀착 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에서 삼성증권 연금센터를 운영 중이며 연금상품 리밸런싱 및 포트폴리오 상담, 연금수령솔루션까지 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>