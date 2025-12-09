"거주하는 사람보다 방문객이 더 많다"…인구감소지역 체류인구, 등록인구의 4.6배

행안부,2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과

18개 인구감소관심지역 데이터 첫 공개

"생활인구 규모, 유입특성 쉽게 파악"

올 6월 기준 국내 인구감소지역의 생활인구는 약 2720만 명으로, 이중 '등록인구'는 486만명인 반면 '체류인구'는 2234만명에 달하는 것으로 나타났다. 약 4.6배 차이다. 인구감소지역의 실제 활력이 외부 유입 인구에 크게 의존하고 있음을 보여준다.

행정안전부는 이 같은 내용을 담은 '2025년 2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과'를 발표했다.

생활인구는 지역에 거주하는 정주인구 외에 일시적으로 체류하며 활력을 주는 인구까지 포함하는 개념으로, '인구감소지역 지원 특별법'에 따라 지난해부터 89개 인구감소지역의 생활인구를 산정하고 있다. 지난 2분기부터는 산정대상을 인구감소지역에서 인구감소관심지역으로 확대했다.

인구감소지역 전체의 생활인구는 지난 4월 약 2523만 명, 5월 약 3136만 명, 6월 약 2720만 명으로 전 분기 대비 전반적인 증가세를 보였으나, 전년 동기와 비교하면 5월은 증가하고 4월과 6월은 감소했다.

특히 인천 옹진, 경기 가평, 강원 양양·고성·평창, 충남 태안 등 6개 지역에서는 분기 평균 기준 등록인구의 10배가 넘는 체류인구가 방문했다.

지난해 같은 기간과 비교해 생활인구가 가장 많이 늘어난 지역은 5월 기준 경기 가평, 부산 동구, 전북 고창, 충남 공주와 태안 순으로 나타났다.

체류 특성을 보면 6월 평균 체류일수는 3.2일, 평균 체류시간은 11.7시간이었고, 타 시도 거주자 비중은 68.5%에 달했다. 6월 체류인구의 1인당 평균 카드사용 금액은 11만 9000원이고, 4월과 5월은 각각 12만 4000원, 11만 7000원이었다. 특히, 장기 실거주 체류인구는 업종 전반의 평균 사용액이 컸으며 교육, 보건의료 등에서 타 유형보다 크게 나타났다.

행안부는 올해부터 인구감소지역뿐 아니라 부산 금정구, 전북 익산, 경북 경주, 경남 통영 등 18개 인구감소관심지역의 생활인구 데이터도 처음으로 공개했다.

아울러 국가데이터처와 협업해 인구감소지역의 생활인구 규모와 유입특성을 알기 쉽게 파악할 수 있는 시각화 자료를 '국가데이터처 데이터활용' 누리집에서 제공할 계획이다. 새롭게 도입된 생활인구 시각화 시스템은 지역 간 이동·체류의 변화를 누구나 쉽게 직관적으로 이해할 수 있도록 구현한 것으로, 지방정부가 보다 정교한 정책을 기획·수립할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

김민재 행안부 차관은 "앞으로도 더욱 활용성 높은 데이터와 분석을 제공함으로써, 지방정부의 효과적인 지역 활성화 정책 수립을 뒷받침해 나가겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



