'꿈돌이'도 믿고 마시는 대전 '수돗물(it's 水)'

표어부터 꿈돌이 캐릭터, 숏폼 영상까지 세대별 맞춤 홍보 추진

대전시 수돗물이 '수돗물 마시는 꿈돌이' 등 캐릭터 개발과 숏폼 영상 제작까지 핵심 콘텐츠를 활용한 소통 혁신으로 수돗물 시민 인식 제고에 나섰다.

대전시 수돗물은 '식용수 재난관리평가 4년 연속 최우수', '수질분석 국제공인숙련도 8년 연속 우수' 등 객관적인 성과로 최고 품질을 입증받고 있다.

우선 내부 직원 공모를 통해 대표 슬로건으로 '믿고 마시는 수돗물, 대전의 자랑입니다'를 선정했으며, 디자인을 개발해 본부와 10개 사업소 간판을 새롭게 단장할 예정이다.

이는 수돗물의 안전성을 명확히 인식시키는 동시에, 시민들이 수돗물을 안심하고 마실 수 있는 분위기 조성에 기여할 것으로 기대된다.

또한 '불편은 잠깐, 더 깨끗한 수돗물로 보답 드리겠습니다!'의 현수막 문구도 정했다. 이는 노후 상수도관 개량공사 등 시민 불편이 예상되는 도로공사 현장에 걸릴 현수막에 통일된 문구로 활용될 계획이다.

이와 함께, 상수도의 마스코트 역할을 할 캐릭터로 대전 대표 캐릭터인 '꿈돌이'를 활용했다. 꿈돌이를 '대전 수돗물(it's 水) 마시는 꿈돌이'로 디자인을 변경함으로써, 상수도 이미지를 한층 더 친근하게 개선했다.

앞으로 굿즈 제작 및 다양한 홍보 캠페인에 적극 활용, 시민과의 교류를 확대하고 정책 홍보 효과를 높일 예정이다.

그뿐만 아니라, 2030 젊은 층을 겨냥한 SNS 홍보 방안으로, '대전 수도 요금이 전국에서 가장 싼 이유', '대전시 수돗물 먹는 물입니다'라는 숏폼 영상을 제작했다.

아나운서가 출연한 59초 분량의 영상들은 '깨끗한 원수, 철저한 수질관리, 과학적 정수기술'이 대전 수돗물을 고품질로 만든다는 핵심 메시지를 전달하고 있다.

이종익 상수도사업본부장은 "수돗물이 단순한 생활용수를 넘어 먹고 마실 수 있는 생명수로서 역할을 하도록, 음용률 향상에 주력할 것"이라고 말했다.

이어 "이번 홍보 콘텐츠 새 단장을 계기로 앞으로도 최저요금, 최고품질, 안정적인 공급을 통해 대전·세종·계룡을 아우르는 충청권 대표 수돗물 생산 공기업으로서의 책임을 다하겠다"고 강조했다.





