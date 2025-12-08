전남교육청, '발명교육 노벨상' 2관왕…전국 최초

김관규 교감 공로상·김연태 교사 교사상 동시 수상

전남도교육청은 '2025 대한민국발명 교육 대상'에서 삼향북초등학교 김관규 교감이 공로상을, 여수중앙초등학교 김연태 교사가 교사상을 받았다고 8일 밝혔다.

대한민국발명교육대상은 교육계에서 '발명 교사들의 노벨상'으로 불리는 권위 있는 상으로, 분야별 1명씩 2명만 선정한다. 모든 수상자가 한 지역에서 나온 것은 이번이 처음이다.

김관규 교감은 2017년 교사상에 이어 올해 공로상까지 받으며 두 부문을 모두 수상한 전국 최초의 교육자가 됐다.

또 대한민국발명교육대상, 전국우수발명교육센터지도자상, 발명교육 명인 인증 등 한국발명진흥회가 수여하는 상과 자격을 모두 보유한 유일한 인물이다.

현재 전남발명교육연구회 부회장인 김 교감은 12년 넘게 지역 발명교육 격차 해소에 앞장서 왔다. 찾아가는 프로그램을 11년간 149회 운영했고, 지자체와 교육청이 협력한 지역 창의력 생태계 구축, 특허 기반 교육 확대 등 발명교육 혁신을 주도한 공로를 인정받았다.

김연태 교사는 발명교육 1급 인증교사로 여수 지역 발명교육 재편에 기여했다. 코로나19 시기에도 모든 신청 학교를 찾아가는 발명수업을 운영했으며, 2024년 여수 최초로 중등 발명영재 정규반을 개설해 지속 가능한 발명교육 시스템을 구축했다.

IP교육·메이커·환경·예술을 융합한 지역 특성화 프로그램, 특수학교·도서벽지 등 교육 소외지역 발명 한마당 운영, 노후 발명교육센터 시설 개선 추진 등도 높은 평가를 받았다.

김관규 교감은 "도교육청의 지속적인 지원 덕분에 지역 발명교육이 성장할 수 있었다"고 말했다. 김연태 교사는 "미래를 책임지는 발명교육을 더 깊고 넓게 펼치겠다"고 밝혔다.

김영길 글로컬미래교육과장은 "전남에서 공로상과 교사상을 동시에 수상한 것은 우리 교육의 방향성과 현장의 헌신이 결실을 맺은 결과"라며 "두 분의 열정은 전남 발명교육 수준을 전국 최상위로 끌어올리는 데 큰 역할을 했다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



