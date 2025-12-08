본문 바로가기
진도 상조도~옥도 연도교 첫 삽

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.08 17:49

섬생활 개선할 '미래의 길' 착공

지난 8일 진도군, ‘상조도~옥도 연도교 가설공사’ 안전 기원제 개최됐다. 진도군 제공

전남 진도군이 '상조도~옥도 연도교 가설공사'의 본격적인 시작을 알리는 안전 기원제를 8일 조도면에서 열었다.


이번 기원제에는 군수를 비롯해 진도군의회, 지역 단체, 주민, 공사 관계자 등 약 100명이 참석해 안전 시공과 성공적인 사업 완수를 함께 기원했다.

총사업비 111억 원이 투입되는 이번 연도교 사업은 섬 지역 주민들의 이동 불편을 해소하기 위한 핵심 기반시설 사업이다. 상조도와 옥도를 연결하는 해상교량 140m, 연결도로 1,740m가 조성되며, 완공 시 이동 시간이 대폭 줄어들고 지역 생활·경제 활동 전반에 큰 변화가 기대되고 있다.


김희수 진도군수는 "연도교 건설은 주민들이 오랫동안 기다려온 중대한 사업"이라며 "지역 발전을 이끌 '미래의 길'을 여는 첫걸음인 만큼, 공사 전 과정에서 안전을 최우선으로 하고 주민이 체감하는 실질적 변화를 반드시 만들겠다"고 강조했다.


군은 안전 기원제를 기점으로 공사에 속도를 낼 방침이며, 2028년 말 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
