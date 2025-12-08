원주시, 신평농공단지 기본·실시설계용역 착수보고회 개최

원주시, 주민과 머리 맞댄 ‘첫걸음’

2027년 설계 완료…2028년 착공 목표

강원도 원주시는 8일 기업도시에 위치한 ㈜케이투엔 3층 회의실에서 '신평농공단지 기본·실시설계용역 착수보고회'를 개최한다.

운강수 원주시장이 8일 기업도시에 위치한 ㈜케이투엔 3층 회의실에서 '신평농공단지 기본·실시설계용역 착수보고회'를 개최하고 잇다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 신평농공단지 조성 사업의 추진 배경과 목적, 구역계, 토지이용계획 등 주요 내용을 지역 주민들에게 알리고, 의견을 직접 듣기 위해 마련됐다.

조성 예정지는 중앙고속도로를 경계로 기업도시와 맞닿은 지정면 신평1·2리 일원이며, 규모는 31만4075㎡(약 9만5000평)다. 시는 2027년 하반기까지 실시설계와 인허가를 마무리하고, 2028년 상반기 중 공사에 착수할 계획이다.

시는 사업 구상에서 청취한 주민 의견을 설계에 적극 반영하고, 향후 지속적인 협의를 이어가 지역과 산업의 동반 성장을 고려한 농공단지를 조성할 방침이다.

원강수 원주시장은 "신평농공단지는 부론일반산업단지 분양 완료 이후 발생할 기업 유치부지 공백을 메우고, 인근 기업도시와 연계한 산업클러스터를 구축해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "설계 단계부터 주민 의견을 적극 수렴해 시민과 함께 만들어가는 농공단지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>