동아대 국제전문대학원 동문·재학생 50명, 발전기금 1600만원 기부

"모교 발전 위해 동참"

동아대학교(총장 이해우)는 국제전문대학원 조현석 원우회장을 비롯한 동문회원 50명이 발전기금 1600만원을 기부했다고 8일 전했다.

동아대 국제전문대학원 조현석 원우회장 등 동문회원 50명이 발전기금 1600만원을 기부하고 있다. 동아대 제공

전달식은 지난 2일 승학캠퍼스 총장실에서 열려, 이해우 총장과 신동규 국제전문대학원장, 황기식 국제학과 교수, 조현석 원우회장 등이 참석했다.

이번 기부는 최근 코모도호텔에서 열린 '국제전문대학원 25주년 기념행사'에서 재학생·졸업생들이 십시일반으로 모금한 금액을 학교에 전달한 것으로, 개인 기부뿐 아니라 ▲다문화 Alumni ▲녹우회 ▲국제전문대학원 원우회 등 단체도 함께 참여했다.

학부와 석사에 이어 박사과정 3학기에 재학 중인 조현석 원우회장은 여러 동문과 외국인 유학생을 직접 만나 기부 참여를 독려한 것으로 전해졌다.

이해우 총장은 "재학생, 졸업생, 외국인 유학생까지 함께 모은 기부라 더욱 뜻깊다"며 "국제전문대학원 발전을 위해 소중히 사용하겠다"고 말했다.

조 원우회장은 "혼자서 한 일이 아니라 많은 분이 함께해 준 결과"라며 "모교에 대한 애정이 크다. 앞으로도 배움의 폭을 넓히고 맡은 일에 최선을 다하겠다"고 말했다.

신동규 원장은 "25주년을 맞아 동문과 재학생이 함께 마음을 모아줘 감사하다"며 "외국인 유학생 유치와 교육 경쟁력 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

조 원우회장의 지도교수인 황기식 교수는 "재학생이 직접 동문과 유학생을 찾아가 의미를 설명하고 참여를 끌어낸 점이 매우 자랑스럽다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



