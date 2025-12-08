한·일 두뇌 공조… 한국해양과학기술원, '제11회 한·일 연안기술 공동워크숍' 개최

환경 친화·지속가능, 연안공간 개발·이용 방안 모색

한국해양과학기술원(KIOST)은 12월 8일, 제주연구소(제주시 구좌읍 행원리)에서 '제11회 한·일 연안기술 공동워크숍'을 개최했다.

(앞줄 왼쪽에서 두번 째부터) 안희도 KIOST 전 책임연구원, 쓰다 슈이치 WAVE이사장, 송원오 KIOST 전 원장, 카와이 히로야스 PARI 소장, 이희승 KIOST 원장, 미야자키 소이치 CDIT 이사장, 장기욱 해수부 부산항건설사무소장.

올해로 11회를 맞은 이번 워크숍은 2013년부터 한·일 양국이 번갈아 개최해 온 대표적인 연안기술 협력 행사로, KIOST 이희승 원장과 해양수산부 부산항건설사무소 장기욱 소장, 일본 항만공항기술연구소(PARI) 카와이 히로야스 소장, 연안기술연구센터(CDIT) 미야자키 소이치 이사장, 항만총합연구재단(WAVE) 쓰다 슈이치 이사장 등 양국 관계기관 전문가 50여명이 참석했다.

이번 워크숍은 '지속가능한 연안공간의 개발과 이용'을 주제로, 기후변화로 심화되고 있는 연안 재해에 효과적으로 대응하고 연안·항만을 보다 안전하고 친환경적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 이희승 원장의 개회사를 시작으로, KIOST 박우선 책임연구원의 '항만구조물에의 인터로킹 케이슨 적용'에 관한 기조강연과 PARI 요네야마 하루오 특별연구원의 '해상 풍력 관련 연구 추진 현황'에 관한 특별강연 등 양국 전문가들의 발표가 진행됐다.

KIOST는 이번 워크숍을 계기로 KIOST의 인프라와 더불어 PARI의 주요 실험 시설과 CDIT에서 개발한 수치모형을 고도화해 공동으로 활용하는 방안을 논의할 계획이다.

이희승 KIOST 원장은 "기후변화와 연안 개발 증가로 발생하는 연안침식, 침수 등의 재해를 효과적으로 예방하기 위해서는 과학적이고 친환경적인 대안 마련이 무엇보다 중요하다"며 "이번 워크숍이 지속가능한 연안공간 개발을 위한 양국 간 협력 강화의 계기가 될 것"이라고 말했다.

개회사하는 이희승 KIOST 원장.





