전북도, 17일까지 '변화상 7행시 짓기' 이벤트

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.08 11:06

전북특별자치도·글로벌생명경제 등 제시어

전북도가 오는 17일까지 도민이 직접 지역의 미래상을 표현해보는 '변화상 7행시 짓기' 이벤트를 진행한다.


8일 도에 따르면 이번 이벤트는 전북특별자치도 출범 이후 추진해 온 다양한 지구·특구·단지 조성 사업과 미래 비전을 도민이 쉽고 친근한 방식으로 이해할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

7행시 이벤트 포스터. 전북도 제공

제시어는 ▲전북특별자치도 ▲글로벌생명경제 ▲지속가능한경제 ▲새만금고용특구 ▲농생명산업지구 ▲핀테크육성지구 ▲친환경산악관광 등 전북의 변화상을 상징하는 7글자로 구성된다.

참가자는 이 가운데 한 단어를 선택해 7행시를 만들어 개인 SNS에 게시하고, 해당 게시물의 링크를 신청폼에 제출하면 응모가 완료된다.


이벤트 응모는 전용 신청폼을 통해 가능하다. 이번 이벤트는 도청 페이스북, 카카오스토리, 블로그 등 주요 SNS 채널을 통해 운영되며, 참여자 중 100명을 추첨해 커피 모바일 쿠폰을 지급한다. 우수 응모작은 향후 전북 홍보 콘텐츠 제작에 활용될 예정이다.


강영석 특별자치교육협력국장은 "도민이 전북의 미래를 재미있고 창의적으로 표현할 수 있는 참여형 행사라는 점에서 의미가 크다"며 "SNS를 통한 자연스러운 확산으로 더 많은 분들이 전북의 미래 비전에 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
