[포토] 코스피, 상승 출발 후 약보합세

강진형기자

입력2025.12.08 09:34

[포토] 코스피, 상승 출발 후 약보합세
코스피 지수가 전 거래일 대비 9.2포인트 상승한 4109.25로 개장한 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내 증시 지수가 표시돼 있다.





