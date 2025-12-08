SK인텔릭스, 제1회 나무엑스 해커톤 대회…대상에 '이음'

시니어·만성질환자 웰니스 케어 서비스 제안

SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 '나무엑스'(NAMUHX)가 제1회 나무엑스 해커톤 대회를 개최했다고 8일 밝혔다.

지난 5일 서울 광진구 워커힐호텔 아카디아에서 열린 '제1회 나무엑스 해커톤' 대회 시상식에서 김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장이 대상을 차지한 '이음'과 수상 기념 사진을 촬영하고 있다. SK인텔릭스

지난 5일 서울 광진구 워커힐 호텔 아카디아에서 열린 본선에는 예선을 통과한 총 20개팀과 최성환 SK네트웍스 사업총괄사장 겸 나무엑스 EA, SK인텔릭스 경영진 등이 참석한 가운데 열렸다. 참가자들은 세계 최초의 웰니스 로봇인 나무엑스의 혁신 기술과 실제 서비스 환경을 직접 체험하며 다채로운 아이디어와 실현 가능한 솔루션을 선보였다.

해커톤은 '해킹'과 '마라톤'의 합성어로, 혁신적인 아이디어를 빠르게 프로토타입으로 구현하는 집중 개발 행사다. 지난 9월 참가 접수를 시작한 이번 대회는 '인공지능(AI) 기반 초개인화 웰니스 서비스 아이디어'를 주제로 진행됐다.

이날 시상식에서는 시니어·만성질환자의 정서·건강·안전의 초개인화 웰니스 케어 서비스를 제안한 '이음'이 대상을 받았다. '나무엑스 함께'가 최우수상, '아낌없이 주는 NAMUH'와 'Rootive'가 각각 우수상을 차지했다.

SK인텔릭스 관계자는 "이번 대회를 통해 세계 최초의 웰니스 로봇 나무엑스가 지닌 혁신 기술과 서비스의 다양한 확장 가능성을 다시 한번 확인했다"며 "참가자들이 제시한 창의적 아이디어를 발전시켜 기술 혁신을 더 가속화할 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



