기아, 전 국민 참여형 헤리티지 캠페인 '트레저 헌트' 전개

전영주기자

입력2025.12.08 09:01

기아 가 전 국민을 대상으로 창립 80주년 기념 헤리티지 자산 발굴 및 수집 캠페인 '기아 트레저 헌트(Kia Treasure Hunt): 80년의 유산을 찾아서'를 본격 전개한다.


기아, 전 국민 참여형 헤리티지 캠페인 '트레저 헌트' 전개
이는 브랜드 정체성과 성장사를 체계적으로 복원하기 위해 80년 역사와 관련된 각종 자산을 수집하는 장기 프로젝트다. ▲초기형 모델·콘셉트카 등 차량 및 부품 ▲오래된 책자·기사·메모 등 문서 및 기록 자료 ▲역대 엠블럼과 로고, 스케치, 설계 도면 등 디자인 및 브랜드 자료를 포함해 역사성과 희소성을 가진 모든 자산을 대상으로 한다.

이번 캠페인은 기아 차량 소유 여부와 관계없이 국민 누구나 참여 가능하다. 공식 홈페이지에 접속해 보유한 자산의 사진과 관련 정보를 등록하면 된다.


기아는 접수 자산 중 내부 평가위원단의 검토·심사를 거쳐 보존 가치가 인정되는 자산을 기증 또는 대여 같은 후속 절차에 따라 유산으로 보존할 계획이다. 보존 대상으로 선정된 자산을 등록한 참여자에게는 감사의 의미를 담아 소정의 상품을 증정할 예정이다.


한편 기아는 지난 5일 경기 용인 기아 비전스퀘어에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 송호성 기아 사장을 비롯한 전·현직 임직원과 외빈 등이 참석한 가운데 창립 80주년 기념행사를 개최했다.

기아 관계자는 "이번 캠페인은 전문가나 소장가만이 아닌 기아와 인연이 있는 모든 국민 여러분과 브랜드 스토리를 써 내려가는 과정"이라며 "한국 산업사의 의미 있는 장을 함께 완성하길 바란다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

