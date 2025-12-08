현대약품 마이녹셀, 연말 시즌 특별 혜택

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 오는 14일까지 네이버 스마트스토어에서 진행되는 네이버 강세일에 참여한다고 8일 밝혔다.

마이녹셀은 올 한 해 동안 소비자들에게 사랑받은 인기 제품을 중심으로 할인 혜택 및 다양한 증정 이벤트를 준비했다.

이번 행사에서는 3만 원 이상 구매 고객에게 휴대용 '프레스티지 샴푸(6㎖× 5매입)'를, 5만 원 이상 구매 고객에게는 스트레스 완화에 도움을 주는 '문어 두피괄사'를 증정한다. 또한 제품 사용 후 리뷰 작성 고객에게는 네이버 페이 포인트를 제공한다.

마이녹셀은 이번 강세일 할인 품목 중 편의성과 경제성을 추구하는 합리적인 소비 트렌드에 따라 최근 출시한 '인텐시브 스칼프 샴푸', '프레스티지 스칼프 샴푸' 대용량 제품이 소비자들의 주목을 받을 것으로 기대하고 있다. 해당 제품은 마이녹셀 스마트스토어에서도 꾸준한 판매 상승세를 보이며 인기 제품으로 자리 잡았다.

현대약품 마이녹셀 관계자는 "연말을 맞아 소비자들에게 감사의 마음을 전하고자 특별한 혜택과 선물을 준비했다"며 "이번 기회를 통해 마이녹셀과 함께 건강한 두피 관리 경험을 합리적으로 누려보시길 바란다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



