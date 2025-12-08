본문 바로가기
일반

강릉시, 전기차 충전시설 409기 설치로 친환경 교통 인프라 완성

이종구기자

입력2025.12.08 08:09

전기차 충전인프라 확충 사업 마무리
친환경 도시로 한 걸음 더

강원도 강릉시는 전기자동차 이용자의 편의를 위해 지난 2023년부터 2025년까지 3년에 걸쳐 총 409기의 전기차 충전시설 설치를 완료했다.

강릉시는 강릉시민과 강릉을 찾는 관광객들에게 더욱 편리하고 효율적인 전기차 충전환경을 제공하고자 당초 설치 목표 수량이었던 393기보다 많은 충전소를 설치해 시 곳곳에 친환경 교통 인프라를 구축했다.


이번 충전시설 확충은 전국적인 전기차 보급 확대에 기여하고, 도시의 탄소배출 감소 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

또한 전기차 충전 네트워크 확대는 친환경 교통수단이 주요 교통수단으로 자리 잡을 수 있도록 함으로써, 2026년 강릉에서 개최되는 ITS 세계총회에서 지속가능하고 스마트한 교통 시스템을 세계에 알리는 중요한 발판이 될 전망이다.


새로 설치된 409기의 전기차 충전시설은 강릉역, 경포대 등 강릉시 전역에 고루 분포되어 있으며, 충전 인프라의 불모지였던 면 지역에도 103기를 설치하여 접근성을 크게 개선했다.


특히, 시민들과 관광객들이 불편 없이 전기차를 충전할 수 있도록 관광지와 공영주차장 등을 중심으로 전략적으로 배치해 이용자 편의성을 최우선으로 고려했다.

황남규 환경과장은 "전기차 충전시설 설치는 단순히 충전 인프라 확장을 넘어 시민들과 관광객들에게 더 나은 환경을 제공하고 지속 가능한 교통문화를 만들어나가는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 친환경 충전 인프라 정책을 지속 추진하여 배출가스 및 미세먼지로부터 안전한 청정 관광도시 강릉을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
