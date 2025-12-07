본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

내란특검, '내란 중요임무 혐의' 추경호 불구속기소

최태원기자

입력2025.12.07 16:30

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

계엄 해제 표결 참여 방해한 혐의

국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 의원이 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

추경호 국민의힘 의원이 지난 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석, 발언하고 있다. 연합뉴스

추경호 국민의힘 의원이 지난 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석, 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 7일 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 박지영 특검보는 이날 "금일 추 의원을 12·3 비상계엄 표결 방해와 관련해 내란 중요임무 종사 혐의로 불구속기소 했다"고 했다.


추 의원은 지난해 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 측으로부터 여당 원내대표로서 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다.

그는 계엄 선포 이후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세차례 변경한 바 있다.


특검팀은 지난달 3일 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 지난 2일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 다음날 새벽 '혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다'며 기각했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략'[세계는Z금] "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

조진웅, 과거 보도로 은퇴…법조계 "이건 처벌이 아니라 생매장"

"징역 8년이 말이 되나요?" 나나, 아동 성폭력 판결에 분노

"합의도 없는데 왜 보냈나"…박나래 母, 전 매니저에 2000만원 송금 논란

"의대 자퇴" 아들 vs "절대 안 돼" 아버지…'묻지마 의대'가 낳은 갈등

'큰 손' 연기금, 코스닥 807억 쏟아 부었다…싹쓸이 종목들 보니

'새벽배송 금지 반대' 국회 청원 5만명 돌파…소관 상임위 회부 전망

새로운 이슈 보기