본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순전남대병원, '필수의료 격차 해소' 원외 대표협의체 개최

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.07 15:30

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
화순전남대학교병원이 최근 지역·필수의료 서비스 격차 해소와 공공성 강화를 위한 '2025년 제2차 원외 대표협의체'를 개최했다. 화순전남대학교병원 제공

화순전남대학교병원이 최근 지역·필수의료 서비스 격차 해소와 공공성 강화를 위한 '2025년 제2차 원외 대표협의체'를 개최했다. 화순전남대학교병원 제공

AD
원본보기 아이콘

전남권역 책임의료기관인 화순전남대학교병원은 최근 지역·필수 의료 서비스 격차 해소와 공공성 강화를 위한 '2025년 제2차 원외 대표협의체'를 개최했다고 7일 밝혔다.


이번 협의체에는 민정준 병원장과 강호철 진료부원장, 권순석 공공보건의료사업실장을 비롯해 광주·전남권역심뇌혈관질환센터장, 곡성군 보건의료원장 등 총 14명이 참석했다.

협의체 참석자들은 '공공보건의료 협력체계 구축'사업 운영 현황을 공유하고, 의료·돌봄 통합지원 방향에 대한 발표를 청취하며 향후 추진 과제를 논의했다.


권순석 공공보건의료사업실장은 전라남도 응급의료 취약지 대응 역량 강화 사업과 2026년 핵심사업 사업 추진 방향을 소개했으며, 이후 참석자들과 의견을 나누는 시간을 가졌다.


화순전남대병원은 지역·필수 의료 문제 개선과 공공성 강화를 위해 ▲퇴원환자 지역사회 연계 ▲중증 응급 이송·전원 및 진료 협력 ▲감염 및 환자 안전 관리 ▲정신건강증진 협력 사업 등 책임의료기관의 역할을 수행하고 있다.

민정준 병원장은 "이번 협의체를 통해 보건의료기관 간 협력체계를 강화하고, 환자 중심의 지역 공공보건의료 서비스를 더욱 발전시킬 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략'[세계는Z금] "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

조진웅, 과거 보도로 은퇴…법조계 "이건 처벌이 아니라 생매장"

"징역 8년이 말이 되나요?" 나나, 아동 성폭력 판결에 분노

"합의도 없는데 왜 보냈나"…박나래 母, 전 매니저에 2000만원 송금 논란

"의대 자퇴" 아들 vs "절대 안 돼" 아버지…'묻지마 의대'가 낳은 갈등

"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

'새벽배송 금지 반대' 국회 청원 5만명 돌파…소관 상임위 회부 전망

새로운 이슈 보기