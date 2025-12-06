"온디바이스 AI, 안심하라더니"…LG U+ '익시오' 개인정보 유출(종합)

LG유플러스 개발 AI 통화 비서 서비스

통화내용 요약 등 고객 36명 정보 유출

"앱 재설치 대비 서버에 6개월 보관" 해명

LG유플러스는 6일 보도자료를 내고 최근 익시오 서비스 운영 개선 작업 과정에서 임시저장공간(캐시) 설정 오류와 작업자의 부주의로 고객 36명의 개인정보가 노출됐다고 밝혔다.

해당 정보는 ▲통화 상대방 전화번호 ▲통화 시각 ▲통화내용 요약 등으로 다른 이용자 101명에게 일시적으로 노출되는 현상이 발생했다.

노출 시간은 지난 2일 오후 8시부터 3일 오전 10시 59분 사이로, 이 시간 동안 익시오를 새로 설치하거나 재설치한 이용자(101명)에게 노출됐다. 개인별로는 1명에서 6명의 다른 이용자에게 노출됐다.

LG유플러스 관계자는 "이번에 유출된 정보에는 주민등록번호, 여권번호 등 고유식별정보와 금융정보는 포함되지 않았다"고 밝혔다.

LG유플러스는 지난 3일 오전 10시 문제를 인지한 후 원인 파악과 복구 작업에 착수해, 통화 정보가 더이상 보이지 않도록 조치를 완료했다고 밝혔다.

해당 고객 전원에게 전화로 안내를 진행했으며, 연락이 어려운 고객에게는 문자 등을 통해 사실을 알렸다. 개인정보보호위원회에 익시오 통화정보 유출 사실을 자진 신고했다고 밝혔다.

지난해 11월 정식 출시된 익시오는 LG유플러스가 자체 개발한 AI 통화 비서 서비스다. ▲보이는 전화 ▲실시간 보이스피싱 감지 ▲통화 녹음 및 요약 기능 등을 온디바이스(On-device) 환경에서 제공하는 것으로 알려졌다. 음성 데이터가 서버를 거치지 않고 기기 안에서 처리하는 온디바이스 기술을 적용해 보안상의 강점이 있다고 홍보해왔다.

이에 대해 LG유플러스 관계자는 "통화 녹음본은 서버에 저장되지 않는다. 사용자가 익시오 앱을 재설치한 후에도 통화 요약본이 확인 가능하도록 서버에 6개월 동안 저장한다"며 "이러한 내용은 개인정보 처리방침에 나와있다"고 밝혔다.

익시오의 개인정보 처리방침을 확인해보니, 사용자의 통화 음성 데이터는 저장되지 않지만 텍스트로 바꾼 통화 요약 상세내용, AI 스마트 요약 생성 결과물 등은 6개월동안 서버에 저장되는 것으로 나타났다.

구체적으로 수집되는 항목은 ▲통화 요약 상세 ▲통화 한줄 요약 정보▲통화 내역을 분석한 키워드 ▲AI 테스크 ▲AI 대화 검색 채팅 입력 내용 ▲AI 대화 검색 생성 결과물 ▲AI 스마트 요약 생성 결과물 등이다.

또한 구글, 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 등 해외 빅테크에도 통화전문, 통화요약 등의 개인정보가 이전되고 있었다. 서비스 품질 향상을 위한 데이터 분석을 목적으로 1년 6개월동안 보관되고 있었다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



