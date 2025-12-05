[부고] 조양수(한국수목원정원관리원 대외협력실장)씨 모친상

▲신지은씨 별세, 조양수(한국수목원정원관리원 대외협력실장)씨 모친상, 길재섭(KNN 서울취재본부 국장)씨 장모상 =5일 대전 건양대학교병원 장례식장 3호실, 발인 7일 오전 7시30분.
2025년 12월 05일(금)
