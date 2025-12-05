본문 바로가기
경찰, 업비트 445억 해킹 사건 본격 수사…북한 연계 정황 주목

오유교기자

입력2025.12.05 20:56

시계아이콘00분 31초 소요
내사에서 정식 수사로 전환
대규모 가상자산 외부 유출 사건
경찰 "수사 초기 단계, 피의자 특정은 아냐"
이번 해킹 사건 배후로 북한 정찰총국 산하 해킹조직 유력

경찰이 국내 최대 가상자산거래소 업비트에서 발생한 445억원 규모의 해킹 사건에 대해 본격적인 수사에 착수했다.

경찰, 업비트 445억 해킹 사건 본격 수사…북한 연계 정황 주목
5일 경찰청 국가수사본부 사이버테러수사대는 최근까지 내사 중이던 이번 사건을 정식 수사로 전환했다고 밝혔다.


이번 사건은 지난달 27일 업비트에서 대규모의 가상자산이 외부로 유출되면서 발생했다. 경찰은 사고 당일 언론 보도를 통해 해킹 사실을 인지하고, 즉각 운영사인 두나무 본사를 대상으로 현장 조사에 나서는 등 대응에 나섰다.

정보통신기술 업계와 당국에 따르면 이번 해킹 배후로 북한 정찰총국 산하 해킹조직인 '라자루스'가 유력하게 지목되고 있다. 그러나 경찰 관계자는 "현재는 수사 초기 단계이며, 피의자를 특정한 단계는 아니다"라고 말했다.


경찰은 과거 업비트 해킹 사건에서도 북한의 소행을 밝혀낸 전례가 있다. 2019년 업비트가 보관하던 약 580억원 상당의 가상자산이 탈취된 사건과 관련해 국수본은 5년간의 수사 끝에 북한 정찰총국 소속 해커조직 '라자루스'와 '안다리엘' 등이 범행에 가담했다고 지난해 공식 발표했다.


이번에도 유사한 수법이 포착된 만큼, 수사 당국은 당시 사례와의 연관성 여부도 면밀히 들여다볼 것으로 보인다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

