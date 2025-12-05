본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

코레일유통 경인본부, 취약계층 공로 인정 '영등포구의회 의장상' 수상

오유교기자

입력2025.12.05 19:09

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025년 자원봉사자의 날 기념행사서 수상
이동노동자 쉼터 2호점에 난방용 핫팩 기부, 휴식 환경 개선 기여 인정
코레일유통 임현식 본부장 "지역사회 도움 전하는 공공기관의 책무 지속할 것"

코레일유통 경인본부가 지역사회 취약계층을 위한 사회공헌 활동 공로를 인정받아 '2025년 자원봉사자의 날' 기념행사에서 영등포구의회 의장상을 수상했다.

코레일유통 경인본부가 ‘영등포구의회 의장상’을 수상하고 기념사진 촬영하고 있다. 최호권 영등포구청장(왼쪽)과 임현식 코레일유통 경인본부장. 코레일유통.

코레일유통 경인본부가 ‘영등포구의회 의장상’을 수상하고 기념사진 촬영하고 있다. 최호권 영등포구청장(왼쪽)과 임현식 코레일유통 경인본부장. 코레일유통.

AD
원본보기 아이콘

영등포구 자원봉사센터 주관으로 5일 열린 이날 행사에서 코레일유통 경인본부는 이동노동자, 노숙인, 발달장애 아동 등 지역 내 소외계층을 대상으로 한 지속적인 생활 지원 활동을 펼친 점이 높게 평가됐다.


코레일유통은 올여름 폭염 기간 이동노동자에게 생수를 지원했으며, 지난 2일 개관한 영등포구 이동노동자 쉼터 2호점에는 난방용 핫팩을 기부해 노동자들의 휴식 환경 개선에 힘을 보탰다.

또한 노숙인을 대상으로 한 캔커피 나눔 활동과, 발달장애 아동 및 지역 장학생 대상 장학금 전달, 사회단체와 연계한 정기 후원 활동 등도 꾸준히 이어왔다.


코레일유통 임현식 경인본부장은 "지역사회가 필요로 하는 곳에 도움을 전하는 것은 공공기관으로서 당연한 책무"라며 "앞으로도 소외된 이웃과 지역 주민의 생활 안정을 위한 현장 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도시’ 1위 차지한 그곳 "얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기