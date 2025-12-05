본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김윤덕 장관, 전주권 교통현안 직접 점검…"수도권-지방 상생기반 만들 것"

오유교기자

입력2025.12.05 19:05

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부 장관 등 9명 참석
개정 광역교통법에 따른 6대 대도시권 중 첫 공식 회의
김 장관, "전주권 교통망 유기적 연결이 생활권 연계와 상생의 기반"
부산·울산권, 대구권 등 지방 권역 회의 연내 순차 개최
수도권은 2026년 초 예정

국토교통부는 전주시 한국도로공사 전주수목원에서 '전주권 광역교통위원회' 제1차 회의를 개최했다고 5일 밝혔다. 이번 회의는 지난 10월 개정된 '대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법'에 따라 신설된 전주권 위원회의 첫 공식 회의다.

전주권 광역교통위원회에서 발언 중인 김윤덕 국토교통부 장관. 국토부.

전주권 광역교통위원회에서 발언 중인 김윤덕 국토교통부 장관. 국토부.

AD
원본보기 아이콘

이날 회의에는 김윤덕 국토부 장관을 비롯해 김관영 전북도지사(행정부지사 대참), 김용석 대도시권광역교통위원장, 권용석 전주대 교수 등 전주권 광역교통위원 9명이 전원 참석했다.


김 장관은 모두발언을 통해 "이번 회의는 정부의 지역균형발전 전략이 현장에서 실현되는 첫 사례"라며 "전주는 산업, 문화, 관광을 잇는 전북의 핵심 거점이자 광역교통의 중심지"라고 강조했다.

이어 "전주권의 교통망을 유기적으로 연결하는 것이 지역 간 생활권 연계는 물론, 수도권-지방 상생의 기반이 될 것"이라고 말했다. 김 장관은 "국정 기조인 '5극 3특'을 바탕으로 지역균형성장을 지속 추진하겠다"고 덧붙였다.


이번 회의에서는 전북도가 제5차 광역교통시행계획(2026~2030년) 반영을 위해 건의한 주요 교통 인프라 사업들이 논의됐다. 회의 직후 김 장관은 현장을 직접 찾아 추진 여건을 점검했다.


방문지는 전주 종합경기장~완주 구이 간 모악로 도로확장 구간, KTX 익산역 복합환승센터 및 전북권 광역철도 건의 구간 등으로, 전북 내 생활권 연결 및 환승 체계 개선에 중점을 둔 현안들이다.

김 장관은 "교통망 확충은 주민 이동권 향상과 지역 연결성을 위한 핵심 과제"라며, "현장에서 제기된 실질적인 의견을 면밀히 반영하겠다"고 밝혔다.


전주권 위원회 회의는 개정법에 따라 신설된 6대 대도시권 권역위원회 중 첫 사례다. 국토부는 이번 회의를 시작으로 부산·울산권, 대구권, 대전권, 광주권 등 지방권역 회의를 연내 순차 개최하고, 지역별 광역교통망 구축 상황을 종합 점검할 계획이다. 수도권 위원회는 2026년 초 개최 예정이다.


한편 전주는 현역 국회의원인 김 장관의 지역구이기도 하다. 김 장관은 전북에서 나고 자라 전북대학을 졸업하고, 지방의원을 거쳐 전주갑에서 국회의원 지역구 3선(제19·21·22대)을 역임 중인 정치인이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도시’ 1위 차지한 그곳 "얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기