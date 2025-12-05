경남 학교비정규직노조 총파업 … 327개교 '대체급식'

전국학교비정규직연대회의의 릴레이 파업이 시작된 5일 경남 도내 327개 학교에서 정상 급식 대신 대체식이 제공됐다.

경남교육청은 이날 도내 1053개 초·중·고등학교 중 327개 학교에서 대체 급식이 이뤄졌다고 밝혔다.

도내 685개 학교는 정상적으로 급식이 제공됐고 41개 학교는 학사일정을 조정해 급식을 제공하지 않았다.

경남교육청.

이날 도내 학교 소속 교육공무직원 1만 3408명 중 16％가량인 2142명이 총파업을 위한 상경 투쟁에 동참한 것으로 나타났다.

초등 돌봄교실은 전체 514곳 중 2곳이 운영하지 않고 34곳은 파업에 일부 참여해 축소 운영됐으나 대부분 정상 수업이 진행됐다.

유치원 방과 후 과정과 특수학교는 모두 정상 운영됐다.

경남교육청은 식단 축소 또는 조정, 간편식 제공, 빵·우유 등 대체식 제공, 개인 도시락 지침 등 학교급식 종사자 파업 규모와 학교 상황에 맞게 탄력적으로 급식을 운영하게 했다.

또 초등 돌봄교실 운영과 특수교육 대상 학생 지원 등 업무 공백 파장이 큰 부분에 대해서는 사전에 학부모에게 안내하고 학교 내 가용 인력을 최대한 활용해 정상운영하게 했다.

도 교육청 관계자는 "파업 기간 중 정상적인 교육과정 운영과 학생, 학부모의 불편 최소화를 위해 모든 역량을 집중하겠다"라고 했다.

전국학교비정규직연대 경남지부가 경남교육청 현관 앞에서 총파업 선포 기자회견을 하고 있다.

전국학교비정규직연대회의는 임금체계 개편, 기본급 및 명절휴가비 인상, 방학 중 비근무자 생계 대책 등 올해 임금 교섭 요구안을 제시하며 지난달부터 세종과 충북을 시작으로 릴레이 파업을 이어오고 있다.

교육부와 전국 17개 시·도교육청은 지난 7월부터 노조와 집단 임금 교섭에 나섰으나 입장 차를 좁히지 못했고, 쟁의행위 투표 결과 경남지부 86.26％ 등 전국 91.8％의 찬성률로 파업이 시작됐다.









