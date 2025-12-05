본문 바로가기
따뜻한 '잠자리' 선물… 고리원자력본부, 에너지 취약계층 온열매트 전달

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.05 17:46

숏뉴스
2000만원 상당 온열매트 100개 기부

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)가 에너지 취약계층 이웃을 위해 따뜻한 '잠자리'를 선물했다.


고리원자력본부는 5일 부산 기장군 고리원자력본부 홍보관에서 '기장군 에너지 취약계층 온열매트 전달식'을 갖고 발전소 주변 소외계층 100세대에 온열매트를 지원했다.

이 후원 사업은 고리원자력본부가 주변 지역 소외계층 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 매년 시행하고 있는 행사다.


올해도 총 2000만원 상당의 온열매트가 사회복지공동모금회와 기장군을 통해 기장군 5개 읍·면 기초생활수급 및 차상위계층 가정에 전달된다.


이상욱 고리원자력본부장은 "온열매트가 난방비 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 주변 지역 취약계층이 따뜻한 겨울을 보내는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"며, "고리원자력본부는 지역사회 복지증진에 실질적인 도움이 되는 지원활동을 꾸준히 이어가겠다"고 힘줬다.

고리원자력본부가 겨울철 에너지 취약계층에 온열매트를 기부하는 전달식을 진행하고 있다.

고리원자력본부가 겨울철 에너지 취약계층에 온열매트를 기부하는 전달식을 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
