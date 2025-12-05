쿠팡 사태 우려 확산…국수본 "2차 피해 의심 사례 없어"

경찰청 국가수사본부는 쿠팡 개인정보 유출 사태에 따른 2차 피해 의심 사례가 확인되지 않았다고 5일 밝혔다.

국수본은 이날 "쿠팡 사건으로 발생할 수 있는 2차 피해에 대한 사회적 우려가 확산됨에 따라 전국 발생 사건을 매일 점검하고 있다"며 중간 점검 결과를 발표했다.

국수본은 "먼저 스미싱, 보이스피싱은 전기통신금융사기 통합대응단 및 사이버범죄 신고시스템에 접수된 사례를 쿠팡 사건 발생일 전후로 비교했으나 특별한 증감 추세는 없는 것으로 분석됐다"며 "아울러 2025년 6월24일부터 12월4일까지 접수된 총 2만2000여 건에 대해서도 점검한 바 쿠팡 사건 이전부터 존재하던 범행 수법 이외 배송지 정보, 주문 정보 등 쿠팡에서 유출된 정보 유형이 악용된 2차 피해 관련 의심 사례는 확인되지 않았다"고 설명했다.

그러면서 "위 기간 중 발생한 주거침입, 침입 강절도, 스토킹 등 범죄 총 11만6000여 건에 대해 침입 방법, 정보 취득 경위 등을 기준으로 전수조사했으나 쿠팡 사건과 관련된 사례는 발견되지 않았다"고 덧붙였다.

박성주 국가수사본부장은 "유출된 정보가 범죄 생태계로 스며들지 않도록 쿠팡 개인정보 유통 가능성을 면밀히 확인하겠다"며 "지속적으로 2차 피해 유무를 점검해 나갈 예정"이라고 말했다.





