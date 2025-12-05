본문 바로가기
구미교육지원청·나주교육지원청, 교육 협력의 장을 열다!

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.05 16:06

2025년 영호남 협력·상생 워크숍 개최

경북 구미교육지원청은 지난 2~3일 전라남도 나주교육지원청을 방문하여 나주 종합스포츠파크에서 협력과 상생의 영호남 교육 교류를 위한「2025년 구미-나주교육 교류 워크숍」을 개최했다.


이번 워크숍 개회식은 구미교육지원청 민병도 교육장, 나주교육지원청 변정빈 교육장 외 100명의 교육관계자 및 주요 내빈을 모시고 다시 만난 구미-나주 교육 교류의 슬로건 아래 개최됐다.

2025년 구미-나주교육 교류 워크숍을 개최했다./김이환 기자

2025년 구미-나주교육 교류 워크숍을 개최했다./김이환 기자

2025년 구미-나주교육 교류 워크숍은'경상북도교육청과 전라남도 교육청 업무협약(2022.12.22.)'에 따라 영호남 지역의 자원을 활용하여 서로 교류함으로써 함께 배우며 지속발전 가능한 교육협력 모델을 개발하고자 2023년부터 재개된 사업으로, 구미교육지원청은 나주교육지원청과 교육 교류 사업을 추진하고 있다.

세 시간 가량 이어진 이번 워크숍에서는 체육활동 및 교육 교류를 통해 구미와 나주 두 지역의 교육 가족들이 더 진솔하게 서로 교류하는 소통의 장을 마련했다.


민병도 교육장은"이번 워크숍을 통해 구미-나주 지역의 우수 교육프로그램에 대한 정보 공유 및 협력 네트워크 체제를 다지는 계기가 되었고, 앞으로도 지속적인 교육 교류를 추진하여 소통하고 협력하는 상생의 구미-나주교육으로 발전해 나가길 기대한다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
