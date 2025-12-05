"지역·학교 함께 성장"…전남교육청·사회적경제연합회 '맞손'

김대중 교육감 "배우고 성장하는 교육 모델 기대"

전남도교육청과 전남사회적경제기업연합회는 5일 도교육청에서 '건강한 교육환경 조성 및 지역사회와 상생발전을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

전남사회적경제기업연합회는 전남사회적기업협회, 전남마을기업협의회, 전남자활기업협회 등으로 구성된 단체다.

전남도교육청과 전남사회적경제기업연합회는 '건강한 교육환경 조성 및 지역사회와 상생발전을 위한 업무협약'을 체결했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 양 기관은 협약을 통해 전남교육 발전 및 사회적 가치 실현을 위해 협력을 강화하기로 했다.

특히 ▲전남사회적경제연합회의 생산품 구매 및 판로 확대 지원 ▲지역의 미래와 희망을 만드는 사회적경제 교육 위탁 ▲창의적 체험활동 및 직업체험 프로그램 운영 ▲인적·물적 자원 활용에 대한 정보 교환 및 연계 등을 상호 협력해 추진키로 했다.

도교육청은 이번 협약을 계기로 지역에서 활동하는 전남사회적경제연합회가 교육의 동반자로서 학생들이 지역에서 배우고 성장할 수 있는 협력 모델이 되기를 기대한다.

김대중 교육감은 "이번 협약이 전남교육의 경쟁력을 높이는 중요한 계기로 이어지기를 바란다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 교육, 사람과 사람을 잇는 따뜻한 교육 실현을 위해 사회적경제연합회와 협력을 강화하겠다"고 말했다.





