원주시, 2025 원주만두축제 유공자 포상

이종구기자

입력2025.12.05 07:57

강원도 원주시는 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 헌신한 유공자들에게 포상을 수여하고, 그간의 노고에 깊은 감사를 전했다.

원주시가 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 헌신한 유공자들에게 포상을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

원주시가 '2025 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 헌신한 유공자들에게 포상을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

포상 수여식은 지난 4일 시청에서 열렸다. 교통·안전 관리, 응급의료 지원, 전통시장과 상권 협력, 축제 기획·운영, 민관·기업 협력, 홍보·행정 지원 등 각 분야에서 축제 성공을 이끈 민간인과 관계자가 참석했다.


올해 원주만두축제는 안전사고 없는 운영, 상권 매출 회복, 시민 참여 확대라는 세 가지 성과를 동시에 거두며 시민과 관광객의 큰 호응을 얻었다.

특히 교통 통제와 질서유지를 맡은 기관과 단체, 응급 의료진의 신속한 대응, 전통시장·상가 상인의 자발적 참여, 기업·청년·단체의 협력이 어우러지며 '시민이 주인공인 축제'라는 평가를 받았다.


원강수 원주시장은 "여러분의 헌신이 있었기에 원주만두축제가 안전하고 따뜻한 축제로 시민들의 기억에 남을 수 있었다"라고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
