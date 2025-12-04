본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

업스테이지, 공공 업무에 생성형 AI 첫 지원…조달청 공급 계약

노경조기자

입력2025.12.04 17:09

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조달청 디지털 서비스몰에 서비스 적용

업스테이지는 조달청과 공공 업무용 '생성형 인공지능(AI) 업무지원 서비스' 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.


업스테이지와 조달청 로고. 업스테이지 제공

업스테이지와 조달청 로고. 업스테이지 제공

AD
원본보기 아이콘


그동안 정부·공공기관 등은 분리된 인터넷망을 사용해 생성형 AI를 업무에 직접 활용하기 어려웠다. 이에 조달청은 공공 업무망에서도 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 조달청 디지털 서비스몰 에 생성형 AI 업무지원 서비스를 신설하고, 업스테이지를 첫 공급사로 선정했다.

업스테이지는 이번 계약으로 '공공 AI 워크스페이스'를 제공한다. 공공 AI 워크스페이스는 생성형 AI 기반의 업무지원 서비스로, 업스테이지가 개발한 거대언어모델(LLM) '솔라'와 광학문자인식(OCR) 기반 문서 처리 AI 기술을 에이전트로 통합 구현했다.


워크스페이스 사용자는 문서 업로드만으로 검색, 질의응답, 정보 추출·요약 등 다양한 업무를 처리할 수 있다. 한글 파일, 워드, PDF 등 다양한 포맷을 지원한다. 별도 학습이 필요 없는 직관적인 사용자환경(UI)으로 누구나 쉽게 업무에 활용할 수 있다고 업스테이지는 전했다.


김성훈 업스테이지 대표는 "이번 조달청과의 협력은 세계 최고 수준의 업스테이지 생성형 AI 서비스가 공공 업무에서 본격 활용되기 시작한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 업스테이지는 국가대표 AI 기업으로서 안전하고 신뢰할 수 있는 기술로 공공 영역의 AI 혁신을 가속화하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이부진 아들 수능 1개 틀려, 의대 안간대" 강남 학부모들 '술렁'

김수용 '귓불 주름' 심근경색 관련있나?…'슬의생' 전문가 분석 들어보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기