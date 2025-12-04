업스테이지, 공공 업무에 생성형 AI 첫 지원…조달청 공급 계약

조달청 디지털 서비스몰에 서비스 적용

업스테이지는 조달청과 공공 업무용 '생성형 인공지능(AI) 업무지원 서비스' 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

업스테이지와 조달청 로고. 업스테이지 제공 AD 원본보기 아이콘

그동안 정부·공공기관 등은 분리된 인터넷망을 사용해 생성형 AI를 업무에 직접 활용하기 어려웠다. 이에 조달청은 공공 업무망에서도 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 조달청 디지털 서비스몰 에 생성형 AI 업무지원 서비스를 신설하고, 업스테이지를 첫 공급사로 선정했다.

업스테이지는 이번 계약으로 '공공 AI 워크스페이스'를 제공한다. 공공 AI 워크스페이스는 생성형 AI 기반의 업무지원 서비스로, 업스테이지가 개발한 거대언어모델(LLM) '솔라'와 광학문자인식(OCR) 기반 문서 처리 AI 기술을 에이전트로 통합 구현했다.

워크스페이스 사용자는 문서 업로드만으로 검색, 질의응답, 정보 추출·요약 등 다양한 업무를 처리할 수 있다. 한글 파일, 워드, PDF 등 다양한 포맷을 지원한다. 별도 학습이 필요 없는 직관적인 사용자환경(UI)으로 누구나 쉽게 업무에 활용할 수 있다고 업스테이지는 전했다.

김성훈 업스테이지 대표는 "이번 조달청과의 협력은 세계 최고 수준의 업스테이지 생성형 AI 서비스가 공공 업무에서 본격 활용되기 시작한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 업스테이지는 국가대표 AI 기업으로서 안전하고 신뢰할 수 있는 기술로 공공 영역의 AI 혁신을 가속화하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



