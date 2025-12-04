미래100년 투자 인재육성재단 닻 올렸다… '울릉군 인재육성재단' 공식 출범

지역인재 육성 본격 시동

울릉도에서 태어났더니, 학자금 걱정 덜어주네! 독도새우보다 귀한 '울릉 인재', 보물섬에서 키운다.

경북 울릉군은 2025년 12월 4일 울릉한마음회관에서 '재단법인 울릉군 인재육성재단' 출범식을 열고, 지역 인재 육성과 교육 여건 개선을 위한 새 출발을 공식 선언했다.

울릉군은 2022년부터 추진해 온 재단법인 설립 절차를 마무리하고, '울릉군 인재육성재단 설립 및 운영에 관한 조례'를 근거로, 법인 설립 허가와 등기를 완료함에 따라 울릉교육의 새로운 도약을 위한 기반을 마련했다.

출범식에는 종전의 사단법인 울릉군교육발전위원회 임원진, 교육 관계자, 학생·학부모 등 지역 구성원이 참석해 재단의 비전과 목표를 공유하고, 울릉군 교육의 새로운 기반 마련을 위한 대내외 지지 기반을 확보했다.

재단은 향후 장학기금 100억원 조성을 목표로 하며, 특히 울릉고등학교를 졸업한 학생들에게 성적과 관계없이 등록금 전액을 지급하고, 월세를 월 30만원 한도로 지원함으로써 울릉도 학생들의 학업 부담을 덜어줄 계획이다.

장기 계획으로 교육 여건이 열악한 울릉 지역 학생들을 위해 울릉군 인재교육원을 설립해, 육지 학생과 동등한 교육 환경을 제공하고 울릉고등학교를 지역 명문학교로 육성하는 기반을 마련하겠다는 방침이다.

이날 출범식에서 남한권 이사장은 "울릉군의 미래를 책임질 인재를 발굴·육성하기 위해 재단이 첫걸음을 뗀 만큼, 지역사회 인재 양성에 최선을 다하겠다"며 "이번 재단 설립은 단순한 장학사업을 넘어, 울릉군 학생들의 교육 기회 확대와 주거 지원, 지역 내 교육 여건의 체계적 개선을 위한 제도적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크며, 안정적인 재원 확보와 제도 운영을 통해, 울릉도가 동해 유일한 도서 군으로써 교통과 생활정주환경이 열악함에도 지역의 교육 격차를 줄이고, 지역 인재의 육성·정착을 유도하도록 최선을 다하겠다"라고 포부를 전했다.





영남취재본부 김철우 기자



