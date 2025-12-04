본문 바로가기
[인사]농협금융지주

오규민기자

입력2025.12.04 16:13

◆농협금융지주


<부사장>

▶임도곤 (前 농협생명 마케팅지원부문장)

▶홍순옥 (前 농협은행 세종본부장)

◆농협은행


<부행장>

▶김주식 (前 농협중앙회 기획실장)

▶민병도 (前 농협은행 프로젝트금융부장)

▶박장순 (前 농협은행 충남본부장)

▶박현동 (前 농협은행 준법감시부장)

▶박현주 (前 농협은행 WM사업부장)

▶이상선 (前 농협은행 종로대기업금융센터장)

▶이정환 (前 농협중앙회 전북본부장)

▶임세빈 (前 농협은행 충북본부장)

▶정동훤 (前 농협은행 IT디지털플랫폼부장)

▶정태영 (前 농협은행 정보보호부문장)


<본부장>

▶(강원) 이명호 (前 농협은행 카드고객사업부장)

▶(충북) 이봉주 (前 농협금융지주 글로벌전략부장)

▶(충남) 오주현 (前 농협중앙회 중앙교육원장)

▶(경북) 김진욱 (前 농협중앙회 농촌지원부장)

▶(경남) 권동현 (前 농협중앙회 인사총무부장)

▶(서울) 변성환 (前 농협은행 종합기획부장)

▶(대구) 이인희 (前 농협은행 카드경영기획부장)

▶(인천) 최원준 (前 농협은행 강서사업부장)

▶(광주) 임철현 (前 농협은행 카드디지털사업부장)

▶(세종) 박상필 (前 농협금융지주 이사회사무국장)

◆농협생명


<부사장>

▶김민자 (前 농협중앙회 상호금융사업지원본부장)

▶박종탁 (前 농협중앙회 미래전략처 처장)


<부사장보>

▶이완진 (前 농협생명 경영지원부장)


◆농협손해보험


<부사장>

▶고우일 (前 농협중앙회 제주본부장)

▶서현성 (前 농협손해보험 자산운용부장)





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
