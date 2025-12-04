오병석 농어촌미래연구소장 도암농협 감사패 수상

강진지역 농업 발전 헌신 공로 인정





(전) 농림식품부 차관보를 역임한 오병석 농어촌미래연구소장이 최근 도암농협 대의원회는 뜻깊은 감사패를 받았다. 도암농협 제공 AD 원본보기 아이콘

(전) 농림식품부 차관보를 역임한 오병석 농어촌미래연구소장이 고향인 강진지역 농업 발전에 헌신하며 지역 사회에 따뜻한 감동을 선사하고 있다. 오 소장의 지속적인 노력과 기여에 대한 감사 의미로 최근 도암농협 대의원회는 뜻깊은 감사패를 수여했다.

오 소장은 최근 급속도로 진행되는 농촌의 고령화와 저출산으로 인한 공동화 현상, 그리고 조합원 감소 및 사업 축소로 어려움을 겪는 지역 농협의 현실에 깊이 공감해 왔다. 퇴직후 지난 4년간 지역현장에서 나타나는 어려운 현상에 관심을 가지게 됐고, 오 소장은 "작은 힘이라도 보태고 싶다"는 마음으로 강진군 3개 조합( 도암, 읍, 남부 ) 농협을 위한 지원 방안을 모색해, 농협사업에 필요한 농기구(5톤트럭, 지게차, 드론, 파종기 등)를 지원했다.

오소장은 차관보시절 인연을 맺은 농협중앙회에 도움을 요청했고, 농협중앙회 또한 오소장의 뜻에 깊이 공감해 강진 지역 농업 발전에 힘을 보태게 됐다. 이러한 연대는 올 가을 농사에 실질적인 큰 힘이 됐으며, 그 결과 도암농협 대의원회는 오병석 소장에게 감사의 마음을 담아 감사패를 전달했다.

오 소장은 감사패를 받으며 "공직 재직 시에도 여러 지원을 했지만, 고향에서 이렇게 직접 감사패를 받은 것은 처음이라 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 고향 발전을 위해 미력하나마 할 수 있는 일이 있다면 기꺼이 나서서 더 큰 감사의 마음을 나눌 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 전했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>