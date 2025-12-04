한림대, '기후·디지털 전환 시대의 아프리카 국제개발협력' 학술회의 개최

한림대 글로벌협력대학원, 강원국제개발협력센터와

‘제9회 한림 글로벌협력 학술회의’ 개최

한림대학교(총장 최양희)는 지난 3일 학내 국제회의실에서 '제9회 한림 글로벌협력 학술회의'를 개최했다.

이번 학술회의는 한림대학교 글로벌협력대학원(원장 양기웅)과 강원국제개발협력센터(센터장 김창섭)가 국제개발협력의 날과 대학원 개원 8주년을 기념하여 공동 개최했다. 회의는 국제개발협력 분야의 정책 책임자, 국내외 대학 연구진, 국제협력 전문가, 대학원 및 학부 학생 등 150여 명이 참석한 가운데 진행되었으며, '기후·디지털 전환 시대의 아프리카 국제개발협력'을 대주제로 기후위기와 디지털 혁신이 동시에 일어나는 국제적 변화 속에서 아프리카 지역의 개발협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

세션 1(아프리카의 기후·디지털 전환과 국제개발협력 동향)은 정책·제도 차원의 미래 전략을 중심으로 구성되었다. ▲KOICA(한국국제협력단) 이남순 아프리카실장의 '한국의 아프리카 개발협력 전략' 발표 ▲KISDI(정보통신정책연구원) 유은진 연구위원의 '아프리카 디지털 전환 동향' 발표 ▲한림대 한상민 교수의 '아프리카 기후위기에서 글로벌협력' 발표 ▲토론(순천향대 신교승 교수·한국외대 김은경 교수 등) 순으로 진행됐다.

세션 2([HK3.0] 아프리카 기후·디지털 협력 지형의 탐색)에서는 한림대 HK3.0 연구단의 연구 발표가 이어졌다. 한림대 이경구 교수가 좌장을 맡아, ▲양기웅(이동성과 지정학) ▲백용준(보츠와나의 세대·디지털 공론장) ▲주한나(케냐·나이지리아 국가 AI 전략) ▲이경은(동아프리카 디지털 젠더 격차와 금융포용) ▲루미야오(가나 농촌 네트워크의 국가·중국 기술·데이터화) 등 국내외 연구자들이 발표를 진행했다.

세션 3([HK3.0] 아프리카 협력 지식생태계 구축)은 부산외대 임기대 교수(HK3.0 넥서스 아프리카 컨소시엄 연구단 총괄단장)가 좌장을 맡아 ▲변웅(세네갈 Y'en a marre 대중문화와 정치발현) ▲김병춘(남수단 주바·보르 청년 이주와 사회적 네트워크) ▲한수미(AfDB 뉴스 코퍼스 기반 데이터 중심 ESP 교육) ▲박재연('모델 누아르' 전시를 통한 지식 탈식민화와 실천 윤리) ▲최혜민(리빙랩 기반 도시혁신과 청년의 역할) 등 국내 연구자들의 발표가 진행됐다.

양기웅 한림대 글로벌협력대학원장은 개회사를 통해 "기후위기와 디지털 전환이라는 전 지구적 변화 속에서 한국의 새로운 국제개발협력 역할이 중요해지고 있다"며 "한림대가 아프리카 협력의 연구·실천 플랫폼으로서 더욱 책임을 다할 것"이라고 강조했다.

참석자들은 이번 학술회의가 아프리카 개발협력의 최신 의제를 폭넓게 조망하는 동시에, 현장 기반 사례와 정책·기술·사회 이슈를 연결해 실질적 협력 모델을 구체화하는 계기가 되었다고 평가했다. 특히 학계·기관·실무 현장의 관점을 한 자리에서 교차시키며, 연구 성과가 실행 전략으로 이어질 수 있는 '다층적 협력 플랫폼'으로서의 위상을 확인해 의미가 깊다.

한편, 한림대학교 글로벌협력대학원과 강원국제개발협력센터는 2018년부터 국제학술회의를 공동 개최하며 국내 국제개발협력 분야의 대표 플랫폼으로 성장해왔다. 앞으로도 강원 지역의 국제화 및 아프리카 협력 기반을 강화하기 위한 다양한 연구·교육·현장 프로젝트를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





