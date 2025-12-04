엘앤케이바이오메드, 청소년 과학오디션 3년 연속 후원

척추 임플란트 전문업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,325 전일대비 215 등락률 +1.52% 거래량 659,437 전일가 14,110 2025.12.04 10:34 기준 관련기사 엘앤케이바이오메드, 美 NASS 2025 참가엘앤케이바이오메드, 실적 개선 흐름 이어가…美 공급망 확대 전망엘앤케이바이오메드, 취약계층 청소년 후원 협약 전 종목 시세 보기 close 메드는 서울대 호암교수회관에서 열린 제3회 '청소년 과학오디션'을 후원했다고 4일 밝혔다.

엘앤케이바이오가 후원한 과학오디션은 과학기술정보통신부 산하 (사)과학의전당이 주최, 주관했다. 강국진 엘앤케이바이오메드 회장을 비롯해 빅스코이엔씨 이창섭 회장, 박진식 혜원의료재단 세종병원 이사장, 과학의전당 홍보대사 윤소희 배우 및 관계자 100여 명이 참석했다. 오디션은 대한민국의 미래를 책임질 젊은 과학기술자를 조기 발굴하고, 유소년들의 과학에 대한 꿈을 펼칠 기회를 제공하고자 열렸다.

과학오디션 주제는 대한민국을 이끌어 갈 청소년들이 창의적이고 과학적인 사고를 위해 미래의 모습을 미리 그려볼 수 있도록 특별히 주최 측에서 정하지 않고 본인이 관심있는 과학기술 분야로 주제를 자유롭게 선정해 진행했다.

심사에는 박용호 대한수의사회 국가수의 자문회 의장 외 4인의 전문가가 참여했다. 전국 각지에서 120여 명의 학생이 지원해 1차 예선에서 50명을 선발했고, 2차 예선 결과 최종 결선 진출자 12명을 확정했다.

결선 결과 과기부 장관상에는 '잎차례를 모방한 효율적인 태양광 패널 배치'란 주제로 발표한 수원 산의초등학교 4학년 정지호 군이 수상했다. 최우수상은 '이슬 순환 멀칭 비드, 폐제습제의 농업 활용방안'을 발표한 김나현 양(세종 조치원중학교 1학년)과 '찌그러짐 속의 질서'를 주제로 한 손태양 군(수원 신풍초등학교 4학년)이 받았다.

과기부장관상에는 만 18세까지 연간 150만원, 최우수상에는 연간 100만원의 장학금이 주어지며, 최종 결선 진출자 12명 전원에게는 상금과 상장이 수여되고, 과학의전당 석학들의 1대1 멘토링 기회가 주어진다.

엘앤케이바이오는 과학기술 문화 확산과 우수 과학 인재 발굴을 위해 3년째 과학오디션을 후원하고 있다. 매 회차에서 엘앤케이바이오 회장상 수상자 2명에게 만 18세까지 매년 120만 원의 장학금을 지원했다.

엘앤케이바이오 관계자는 "오디션을 통해 혁신적 발상을 찾아가는 과정이 학생들에게 과학적 사고력과 태도를 기르는 귀중한 경험이 됐다"며 "미래의 중요한 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

이어 "전국 청소년들이 과학을 향해 보여준 진지한 열정과 노력의 흔적을 확인할 수 있었으며, 수상자를 비롯해 모든 참가 청소년들의 꿈을 응원한다"고 덧붙였다.





