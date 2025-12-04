'꿀잼도시 대전'담은 대전관광사진 전국공모전 76점 시상식

시청·지하철역 순회 전시

꿀잼도시의 순간을 찰나에 담다-0시 축제 공연-금상(사진=대전시 제공)

대전의 매력과 역동적인 '꿀잼도시 대전'의 순간들을 생생히 담아낸 '2025 대전관광사진 전국공모전' 시상식이 열렸다.

대전시는 4일 대전시청 1층 전시실에서 대전의 우수한 관광자원을 홍보하기 위한 시상식을 개최했다.

대전시가 주최하고 한국사진작가협회 대전시지회가 주관한 이번 공모전은 대전의 명소, 축제, 체험·관광 프로그램 등 다양한 관광자원을 새로운 시각으로 담아내기 위해 추진됐다.

꿀잼도시의 순간을 찰나에 담다-힐링타임-은상1(사진=대전시 제공)

지난 10월 13일부터 11월 7일까지 접수된 작품은 총 469점으로, 전문가 심사를 거쳐 금상 1점, 은상 2점, 동상 3점 등 총 76점을 수상작으로 선정했다.

2025년 대전관광사진공모전 금상으로 '0시 축제 공연1', 은상은 '노을 지는 하루','힐링타임'이 수상했다.

꿀잼도시의 순간을 찰나에 담다-노을지는 하루-은상2(사진=대전시 제공)

유득원 대전시 행정부시장은 "수상작들은 대전의 매력과 역동적인 '꿀잼'의 순간들을 생생히 담아냈다"며 "이번 공모전을 통해 발굴된 대전의 숨겨진 아름다움을 적극적으로 활용해 대한민국 대표 관광도시로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.

한편, 수상작은 4일부터 9일까지 대전시청 1층 전시실에서 전시 후 내년 2월까지 시청역, 유성온천역, 예술가의집 등에서 만날 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



