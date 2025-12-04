본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

스피킹맥스, 새해 학습 동기 높이는 '돈버는 챌린지' 진행

최호경기자

입력2025.12.04 09:04

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유튜버·개그우먼·배우도 참여…학습 과정 공유

위버스브레인은 연말·연초 시즌을 맞아 '돈버는 챌린지'를 진행한다고 4일 밝혔다.


이번 프로모션은 위버스브레인의 보상형 학습 시리즈인 '돈버는영어', '돈버는일본어', '맥스AI'를 대상으로 한다. 새해를 앞두고 외국어 학습을 통해 자기 계발을 시작하려는 학습자를 독려하기 위한 취지다.

위버스브레인은 연말·연초 시즌을 맞아 '돈버는 챌린지'를 진행한다. 위버스브레인

위버스브레인은 연말·연초 시즌을 맞아 '돈버는 챌린지'를 진행한다. 위버스브레인

AD
원본보기 아이콘

돈버는 학습 시리즈는 학습 일수에 따라 현금화 가능한 코인이 적립되는 구조를 갖고 있다. 위버스브레인에 따르면 현재 누적 보상액은 90억원을 넘었으며, 하루 평균 1000만원 이상이 환급될 만큼 참여가 확대되고 있다.


챌린지는 12월 초부터 2월 말까지 진행된다. 해당 기간에 새롭게 돈버는 시리즈를 시작하는 이용자에게는 첫 달 이용료 면제 등 다양한 혜택이 제공된다. 챌린지에는 유명 유튜버, 개그우먼, 배우 등 스케줄이 유동적인 직군도 참여해 학습 루틴을 형성하는 과정을 공유할 예정이다.


위버스브레인 관계자는 "새해 결심 1순위로 꼽히는 외국어 학습을 꾸준히 이어갈 수 있도록 돈버는 학습 시리즈가 실질적인 도움을 줄 것"이라며 "더 많은 이용자가 지속적인 학습을 통해 성과를 경험하기를 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성에 '20년' 주고 싶어도 못 줘…영국도 탐낸 기술[디깅에너지] 삼성에 '20년' 주고 싶어도 못 줘…영국도 탐낸 기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니…추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극

핸드폰 주워 지구대 맡겼는데…40일 뒤 '점유이탈물 횡령' 고소 당해

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

청주 실종 여성 살해범은 54세 김영우…경찰, 신상정보 공개

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기