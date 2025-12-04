BISTEP, ‘성평등 조직문화 조성’ 공로로 성평등가족부 장관 표창 수상

교육·심리상담·일생활 균형 제도 등 종합적 성평등 정책 성과 인정

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 3일 서울YWCA에서 열린 '2025년 성평등 조직문화 조성 사업 성과 공유 워크숍'에서 성평등가족부 장관 기관 표창을 받았다.

BISTEP이 '성평등 조직문화 조성' 공로로 성평등가족부 장관 표창을 수상하고 기념촬영하고 있다.

이번 수상은 BISTEP이 그동안 추진해 온 성평등 교육, 심리상담 프로그램, 일·생활 균형 제도, 공정한 인사 운영 체계 등이 종합적으로 높은 평가를 받은 결과다. BISTEP은 이날 워크숍에서 우수사례 발표기관으로도 선정돼 주요 성과를 공유했다.

BISTEP은 부산시 출연기관으로서 지역 사회의 성평등 생태계 확산을 위해 다양한 정책을 추진해 왔다. 성인지 감수성 교육을 비롯해 직원 심리상담 프로그램 '낙-낙(Knock-樂)', 육아휴직자 복귀 지원 프로그램 '워킹맘·대디 Re:Spec' 등 실효성 높은 제도를 운용 중이다.

올해는 정기 인사를 통해 기관 최초로 여성 부서장을 임명하고 여성 보직자 비율을 확대, 매년 증가하는 여성 직원들을 위한 역량 강화 교육도 새롭게 마련했다.

일생활 균형 문화 조성을 위해 가족사랑의 날, 유연근무제, 가족돌봄휴가·휴직, 육아휴직 등 다양한 제도를 활성화해 왔다. 육아휴직 복귀(예정)자의 75%가 승진 또는 보직 임명을 받은 점은 성과 중심의 공정한 인사평가 체계가 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

또 기관장-직원 간 일대일 간담회 'BISTEP 톡톡(Talk-Talk)'과 조직혁신 공모전 등을 통해 구성원의 의견을 정책과 제도 개선에 반영하는 체계도 구축했다.

김영부 원장은 "이번 수상은 다양성과 포용성을 바탕으로 건강한 조직문화를 만들기 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "구성원의 목소리가 제도 개선으로 이어지는 소통 체계를 강화해, 신뢰받는 부산시 과학기술정책 전담기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.





