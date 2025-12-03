SK브로드밴드 'B tv무빙'으로 집안 어디서나 콘텐츠 즐긴다

삼성 이동식 TV·SKB 무선 셋톱박스 결합

젊은층 취향 반영…B다이렉트샵 등 개편

거실 한쪽에 고정돼 있던 TV가 침실, 서재, 주방, 심지어 베란다까지 이동하고 있다. 언제 어디서나 콘텐츠를 즐기는 것이 일상이 된 요즘 무선 셋톱박스와 이동식 TV를 결합한 'B tv무빙'이 눈길을 끈다.

3일 SK브로드밴드에 따르면 B tv무빙은 집안 어디서든 큰 화면으로 IPTV와 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 즐길 수 있는 서비스다. 삼성전자의 최신 이동식 TV '무빙스타일 M7 라이트'와 SK브로드밴드의 초소형 무선 셋톱박스 '스마트 3 미니'를 결합해 전원 코드나 인터넷 연결선 없이 TV를 옮겨 다닐 수 있는 것이 특징이다.

손바닥보다 작은 셋톱박스와 C타입 충전식 리모컨, B tv의 인공지능(AI) 에이전트 '에이닷'까지 최신 트렌드에 민감한 젊은 세대의 취향을 저격한다. 설치도 간편하다. SK브로드밴드 서비스 매니저가 직접 집안 와이파이 환경을 체크해 안정적인 무선 시청 환경을 제공한다. 서비스 가입 고객에게는 삼성전자의 무상 수리 서비스 기간을 기존 1년에서 2년이 더 연장해준다.

SK브로드밴드는 "B tv무빙을 통해 VOD, OTT는 물론 실시간 TV까지 모든 콘텐츠를 한 번에 선 없이 자유롭게 즐길 수 있다"며 "집안 어디서든 원하는 공간·시간에 콘텐츠 소비의 자유를 극대화했다"고 말했다.

서비스 이용 경험도 젊은 세대 눈높이에 맞췄다. SK브로드밴드는 최근 온라인 서비스 플랫폼 'B 월드'와 공식 가입센터 'B다이렉트샵'의 사용자 환경·경험(UI/UX)을 개편했다.

새로운 B 월드는 로그인 상태와 가입 여부에 따라 맞춤형 정보를 제공, 고객이 원하는 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 카드형 UI를 도입했다. 요금, 혜택, 신청 현황 등 내 가입 상황에 맞는 주요 정보를 직관적으로 볼 수 있고, 앱 푸시 알림과 카드 순서 조정 기능을 넣어 탐색 여정을 최소화했다.

특히 AI 챗봇 '챗비'를 고도화해 24시간 상담이 가능하고, 요금, 설치, 이사, 애프터서비스(A/S) 등 주요 문의의 93%를 셀프로 처리할 수 있도록 시나리오도 확대했다. 앱 성능 또한 최대 4배 빨라져 쾌적한 이용 환경을 제공한다.

B다이렉트샵도 젊은 세대 취향을 반영해 개편했다. 'B다이렉트샵에서는 다 삽가능!'이라는 뜻의 'B다샵가능' 페이지에서는 셀프 가입, 가입 혜택, 고객 후기 등 모든 정보를 한눈에 볼 수 있다. 친근한 일러스트 캐릭터와 모션 그래픽, 영상과 쇼츠 이미지 등 다양한 멀티미디어로 구성했다.

SK브로드밴드는 "B tv무빙과 B 월드, B다이렉트샵으로 이어지는 디지털 서비스 혁신은 젊은 세대의 라이프스타일을 완전히 바꾸고 있다"며 "나만의 맞춤형 경험을 추구하는 젊은 세대의 니즈에 딱 맞는 서비스"라고 강조했다. 이어 "앞으로도 고객 편의성을 높이고 다양한 공간에서 자유롭게 TV 시청의 즐거움을 느낄 수 있도록 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





