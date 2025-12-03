포스코1%나눔재단, 국가유공자 등 36명에 '첨단 보조기구' 전달

2020년부터 219명에 로봇 의수·의족 지원

"헌신에 작은 보답"…6·25 70주년 계기로

포스코1%나눔재단이 국가유공자와 현직 소방관과 군인 등에게 로봇 팔이나 다기능 휠체어와 같은 첨단보조기구를 지원했다.

포스코1%나눔재단은 3일 서울 강남구 포스코센터에서 국가유공자와 현직 소방관과 군인 등 36명에게 첨단보조기구를 전달했다. 이날 행사에는 지원 대상자로 선정된 국가유공자를 비롯해 강윤진 국가보훈부 차관, 윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장, 장인화 포스코그룹 회장 등 50여명이 참석했다.

포스코1%나눔재단이 3일 서울 강남구 포스코센터에서 국가유공자와 현직 소방관·군인 등 36명에게 첨단보조기구를 전달했다. 포스코홀딩스 AD 원본보기 아이콘

장 회장은 "포스코그룹 임직원을 대표해 나라를 위해 헌신한 국가유공자 등 우리 시대의 영웅들께 작은 보답을 드릴 수 있어 영광"이라며 "앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들을 잊지 않는 활동을 지속하겠다"고 말했다. 강윤진 차관도 "매년 국가유공자분들께 첨단보조기구를 지원하는 재단의 노력에 감사드린다"며 "보훈부도 예우 문화를 정착시키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

국가유공자 첨단보조기구 지원 사업은 국가를 위해 헌신하다 전상·공상으로 장애를 입게 된 이들에게 맞춤형 보조기구를 제공해 사회 복귀와 자립을 돕는 프로그램이다. 국가보훈부와 함께 추진하는 포스코1%나눔재단의 대표 사회공헌 사업으로, 6·25전쟁 70주년을 맞아 2020년 시작됐다. 올해까지 로봇 의수·의족, 다기능 휠체어, 인공지능 보청기 등 총 219명에게 지원을 완료했다.

전달식에서는 1999년 군 복무 중 유격훈련 사고로 하반신 마비를 입은 국가유공자 이지운 씨와 장갑차 정비 작업 중 손 일부를 잃은 김도경 중사가 각각 첨단 휠체어와 로봇 의수를 받았다. 이 씨는 "이동의 제약이 크게 해소돼 장애 인식개선 강사 활동과 음악 작곡 등 사회활동에 큰 도움이 될 것 같다"고 말했다. 김도경 중사는 "장애를 극복해 정비 분야 전문가로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.

포스코1%나눔재단은 2013년 설립된 비영리 공익법인이다. 포스코그룹 임직원 3만8000여 명의 기부금과 회사의 매칭 그랜트로 운영된다. 매칭 그랜트는 임직원이 기부한 금액만큼 기업이 동일한 금액을 추가로 기부하는 방식을 말한다. 재단은 '1%의 나눔이 수혜자에겐 100%의 희망이 된다'는 취지 아래 다양한 공익활동을 펼치고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



