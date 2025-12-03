알지노믹스, 상장 출사표…"세계 최초 RNA 치환효소로 시장 선도"

IPO 기자간담회…예상 공모액 350억∼464억원

질병 RNA 제거와 치료 RNA 발현 동시 구현

"잘못된 유전자를 제거하는 동시에 치료 유전자로 치환하는 '1물질 2기능'의 혁신적인 모달리티(치료법)로 글로벌 시장을 선도하겠다."

이성욱 알지노믹스 대표가 3일 서울 영등포구 페어몬트호텔에서 기업공개(IPO) 기업설명회를 열고 향후 계획에 대해 설명하고 있다. 최태원 기자

이성욱 알지노믹스 대표는 3일 서울 영등포구 페어몬트호텔에서 기업공개(IPO) 기업설명회를 열고 이같이 밝혔다. 리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 기업인 알지노믹스는 이번 상장을 통해 '초격차 기술특례 상장 1호' 기업에 도전한다. 확보한 자금으로는 파이프라인 고도화와 글로벌 임상에 속도를 낼 계획이다.

알지노믹스가 자체 개발한 RNA 치환효소 기반 RNA 편집·교정 플랫폼은 표적 RNA 절단, 접합, 치환 3가지 기능을 단일 약물로 구현할 수 있는 것이 특징이다. 다양한 돌연변이에 동시 적용 가능한 확장성과 DNA 변형을 일으키지 않는 안전성, 적응증에 맞는 최적의 전달 효율성 등을 자랑한다.

기존의 유전자 가위 기술은 DNA를 직접 건드리기 때문에 영구적인 유전체 변형이나 의도치 않은 비표적 효과에 대한 안전성 우려가 존재한다. siRNA(소간섭 리보핵산)나 안티센스(ASO) 치료제는 질병 단백질 생성을 억제하는 기능에만 그친다는 한계가 있다.

반면 알지노믹스의 기술은 DNA가 아닌 RNA 단계에서 작용해 유전체 독성 우려가 없다. 질병 유전자를 없애는 동시에 치료 단백질을 생성하는 이중 효과를 낸다. 이 대표는 "기존 유전자 편집이 문장의 오타를 하나하나 고치는 방식이라면, 우리 기술은 문장 자체를 통째로 새로운 문장으로 바꿔 끼우는 방식"이라고 설명했다. 이 덕분에 환자의 돌연변이 위치가 제각각이어도 하나의 치료제로 다양한 변이에 대응할 수 있게 된다.

핵심 파이프라인 'RZ-001'의 간암과 교모세포종, 두 적응증 모두 미국 식품의약국(FDA)의 희귀의약품(ODD)·패스트트랙 지정을 받았으며 현재 임상이 진행 중이다. 교모세포종에 대해서는 동정적 치료목적 프로그램(EAP) 승인을 획득해 환자에 투여 중이다. 간암의 경우 면역항암제 병용 임상 시험을 진행하고 있으며 로슈, 셀트리온과 임상 협력을 맺고 임상시험을 위한 면역항암제를 무상공급 받고 있다.

이외에도 알츠하이머를타깃하는 'RZ-003', 망막색소변성증을타깃하는 'RZ-004' 등 미충족 수요가 높은 질환들을 타깃으로 근본적인 원인을 해결하는 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.

알지노믹스는 지난해 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원으로부터 '국가전략기술 제1호 기업' 및 '국가전략기술 보유·관리기업'으로 지정됐다. 이를 토대로 신설된 초격차 기술특례제도 상장 트랙에 도전 중인데, 상장 시 과기부가 관리하는 국가전략기술 보유기업 중 초격차 특례 상장 1호 기업이 된다. 지난 5월에는 미국 글로벌 제약사 일라이 릴리와 약 1조9000억원 규모의 RNA 편집·교정 치료제 개발을 위한 글로벌 라이선스 계약을 체결하며 기술경쟁력과 상업화 가능성을 입증했다.

알지노믹스는 코스닥 상장을 통해 확보한 자금으로 RNA 교정 플랫폼 고도화, 핵심 파이프라인 글로벌 임상 및 상업화를 가속할 예정이다. 원천 특허와 보유 기술을 기반으로 라이센싱 및 공동개발의 형태로 글로벌 제약사와 협력을 확대해나간다는 복안이다.

이 대표는 "알지노믹스는 세계 최초 RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 미충족 수요가 높은 난치성 항암 및 희귀질환 치료제 시장에서 새로운 패러다임을 제시하고 있다"며 "RNA 치환효소 기술을 난치성 질환의 차세대 표준치료제로 확립하고, 난치병으로 고통받는 환자들에게 희망을 제공하는 글로벌 유전자치료제 선도기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

알지노믹스는 이번 상장을 통해 206만주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 1만7000~2만2500원, 이에 따른 공모 예정 금액은 350억~464억원이다. 일반 청약은 오는 9~10일 진행될 예정이며, 상장 주관사는 삼성증권과 NH투자증권이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



