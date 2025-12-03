산림청 "산림분야 예산 '3조원' 시대 개막"

산림 분야 내년 예산이 3조원 문턱을 넘었다. 산림 예산은 2007년 1조원을 넘겼고 2017년에는 2조원 시대를 열었다. 예산 3조원 시대가 개화한 것은 9년 만의 기록으로 산림청 개청 이래 처음이다.

3일 산림청은 전날 열린 국회 본회의에서 내년 산림 분야 예산으로 3조260억원이 확정됐다고 밝혔다. 이는 올해보다 4091억원(15.6%) 증액된 규모로 당초 정부안인 3조47억원보다도 213억원 늘었다.

산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

내년 예산은 산림재난 대응과 임업인 경영 활성화를 위한 산림산업 육성에 집중적으로 편성됐다. 내년 예산에서 올해 대비 증액 규모는 산림재난(44.3%), 산림산업육성(9.2%), 기후변화대응(4.0%), 국민복지증진(2.9%) 등의 순으로 컸다.

산림청은 증액된 예산으로 대형 산불의 광역·통합 대응을 위한 남부권·동해안 산불방지센터 조성(신규 19억원), 산불대응센터 조성·운영(10개소 확충에 41억원), 인공지능(AI) 기반의 산림재난 탐지 무선통신망 구축(신규 10억원), 산림재난 대응 인력 증원(인건비 42억원)에 나설 계획이다.

산림복지서비스 부문에서는 국립고흥(다도해)산림치유원(신규 5억원), 제천국립산립치유원(신규 2억원), 국립영양자작누리 치유의 숲(신규 2억원)을 조성하는 데 예산이 투입된다.

또 전남 무안에 산림레포츠센터를 공립으로 조성하기 위한 예산(신규 2억원)도 신규 반영됐다.

이외에도 청년 임업인 육성을 위한 산림미래혁신센터와 산림에너지 자립마을, 섬숲경관복원, 관악산 및 보림사 주변 비자림 산림생태복원 등 신규 사업 예산 90억원이 내년 예산에 포함(증액)됐다.

김인호 산림청장은 "산림청은 '사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민'을 비전으로 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민과 함께하는 산림정책을 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>