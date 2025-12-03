광주 황룡친수공원에 9만5천명 몰렸다

광산뮤직ON페스티벌 경제파급 20억2천만원

블랙이글스·거리노래방 만족도 1·2위

선운지구 상권 매출 19.7%↑

지난 21일 오후 광주 광산구 황룡친수공원 잔디밭에 돗자리를 펴고 가을 저녁 공연을 즐기는 시민들 모습. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광주 광산구가 황룡친수공원에서 지난 9월 열린 '제3회 광산뮤직ON페스티벌'에 9만5,000명이 방문해 20억2,000만원의 경제 효과를 낸 것으로 집계했다.

광산구는 축제 평가용역과 상권 빅데이터 분석 결과 이번 축제가 지역경제 활성화와 관광 확산에 실질적인 성과를 보였다고 3일 밝혔다.

축제 기간 인근 선운지구 상권의 일평균 매출은 1억5,000만원으로 전 주 대비 19.7% 증가했다. 한식·요식업·슈퍼마켓 등 소비가 많은 업종 중심으로 매출이 늘어 방문객 소비 효과가 확인됐다.

제3회 광산뮤직ON페스티벌 둘째 날인 지난 21일 블랙이글스의 화려한 에어쇼가 펼쳐지고 있다. 광산구 제공 원본보기 아이콘

이번 축제는 '가을 온(ON) 순간'을 주제로 음악 공연, 시민참여 프로그램, 휴식·체험형 콘텐츠를 결합해 운영됐다. 메인 음악 공연과 공군 블랙이글스 에어쇼가 만족도 1·2위를 기록했다. 거리노래방, 북크닉 등 참여 프로그램은 체류 시간을 높였고, 공연·체험·휴식 공간을 분산 배치해 동선 혼잡을 줄였다.

광산구는 축제를 단순 공연 중심에서 지역관광 동선을 확대하는 형태로 운영했다고 설명했다. 박병규 구청장은 "축제가 지역경제 활성화와 상권 회복에 긍정적인 영향을 미쳤다"며 "내년에는 더 풍성한 콘텐츠로 지역 소비와 관광이 함께하는 축제로 키우겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



