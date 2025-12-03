국민의힘 조경태 의원 “광주가 대한민국 구했다…윤석열 단죄해야”

광주시의회서 ‘12·3 선언’ 발표…비상계엄 책임 규정

“전두환 단죄 못한 과오 반복…헌정 유린 세력 제거”

보수 쇄신 촉구…“광주가 회초리 들어달라”

국민의힘 최다선 조경태(부산 사하구을) 의원이 3일 광주시의회에서 기자회견을 열고 '12·3 광주 선언'을 발표했다. 조 의원은 지난해 발생한 12·3 비상계엄 사태를 "1980년 광주의 민주 정신이 막아낸 사건"이라고 규정하며 윤석열 전 대통령 단죄와 보수정치 쇄신을 공개적으로 요구했다.

국민의힘 조경태 의원이 3일 광주시의회에서 '12·3 광주 선언'을 발표하고 있다.

조 의원은 선언문에서 "광주가 대한민국을 구했다"고 밝혔다. 그는 "광주 민주 영령들께서 흘리신 숭고한 피가 지난해 12월 3일 자행된 비상계엄령을 막았다"며 "광주가 대한민국을 절망의 구렁텅이에서 구해냈다"고 말했다. 이어 "광주 민주 애국시민과 민주 영령들께 진심으로 감사드린다"고 했다.

윤석열 전 대통령 책임을 정면으로 제기하며 강도 높은 발언도 이어졌다. 조 의원은 "윤석열 전 대통령은 단죄돼야 한다"며 "전두환 쿠데타 세력을 제대로 단죄하지 못한 결과가 윤석열 전 대통령의 비상계엄으로 이어졌다"고 말했다. 또 "사면복권을 거쳐 천수를 누릴 것이라는 기대감이 비상계엄의 배경이었다"며 "헌정을 유린한 세력이 다시는 발붙이지 못하도록 최고형으로 다스려야 한다"고 강조했다.

조 의원은 이번 선언을 보수정치 쇄신의 출발점으로 규정했다. 그는 "견제가 없으면 독재가 싹트고, 감시가 사라지면 민주주의는 무너진다"며 "보수의 중심 국민의힘이 건강한 견제 세력으로 거듭날 수 있도록 광주 시민이 회초리를 들어달라"고 말했다. 이어 "국민의힘이 윤석열 전 대통령으로 인해 존폐 위기에 처해 있지만, 광주 시민이 바로잡아준다면 다시 건강한 보수로 설 수 있다"고 덧붙였다.

조 의원은 "저 조경태가 국민의힘을 새롭게 만들겠다"며 "부족하면 회초리를 들고, 잘하면 응원해달라"고 밝혔다. 그는 "국민의힘이 명실상부한 건강한 보수가 돼 민주 성지 광주에서도 박수받는 정당으로 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



